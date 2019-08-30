شكرا لقرائتكم خبر عن موظفو «الكهرباء» من العاملين بالخارج يطالبون بمد الإجازات بدون حد أقصى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب عدد من العاملين بالخارج من الحاصلين على إجازات بدون مرتب، وزارة الكهرباء، بفتح الباب أمامهم للحصول على مد الإجازة بدون حد أقصى، لافتين الى أن هناك ضررا كبيرا واقعا عليهم وعلى أسرهم نظرا لارتباطهم بسداد قروض وأقساط عقارية وخلافه، وارتباط أبنائهم بمراحل تعليمية مختلفة.

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وجاء فى رسالة للعاملين حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها: «نحن أبناءكم العاملين بالخارج من منسوبى الشركة القابضة للكهرباء وشركاتها التابعة، نعانى من عدم تجديد الإجازات الخاصة بدون مرتب أسوة بباقى موظفى قطاعات الدولة المختلفة، الذين تم فتح الإجازات لهم بدون حد أقصى، أما نحن فوقعنا ضحية قرار تعسفى مخالف للدستور والقانون ومخالف لأحكام المحاكم الدستورية والإدارية، ومخالف لقرارات رؤساء الوزارات السابقة والحالية».

وأشار العاملون إلى أن قرار لجنة التنسيق للشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة الصادر عام ٢٠١٥، بأن تكون أقصى مدة للإجازة ٥ سنوات، ترتب عليه آثار تعود بالضرر أولا على مصر من إضعاف قوتها الناعمة المتمثلة فى العمالة المصرية بالخارج، باتجاه سوق العمل الخارجى لدول أخرى لا تفرض مثل هذه القيود على من يعمل لديها، وكذلك تحرم الدولة من ملايين الدولارات التى تدفع للتأمينات وخلافه كرسوم سنوية لتجديد الإجازات، وتحرم الدولة من جزء كبير من المصدر الأول للعملة الصعبة وهو تحويلات المصريين بالخارج، مطالبين بسرعة التدخل لإلغاء هذا القرار وفتح تجديد الإجازات أسوة بباقى العاملين بقطاعات الدولة المختلفة. وقال مصدر بوزارة الكهرباء، إن منح الإجازات بدون مرتب يحكمها اللائحة الداخلية للشركة القابضة وفقا للقانون باعتبارها شركة مساهمة، لافتا إلى أن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، سبق أن مد فترة الإجازات من 4 إلى 5 سنوات، بناء على طلب وزيرة الهجرة، مستبعدا قيام الشركة القابضة بتعديل جديد خاصة فى ظل احتياج بعض الشركات للتخصصات من المهندسين الحاصلين على الإجازات.

وأشار إلى أنه بالإضافة لمخالفة مد الإجازات لأكثر من 5 سنوات، فإن القرار يمنع حدوث ما وصفه بـ«الظلم الاجتماعى» داخل محطات الكهرباء، حيث يحصل البعض على إجازات ويقومون بحجز وظائفهم ويتم رفض حصول البعض الآخر على الإجازات، لحاجة العمل، مضيفا: «يجب التدوير ولا يمكن أن نسمح للجميع بالسفر فى وقت واحد».