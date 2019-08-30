شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يجري جولة بشبرا الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، الجمعة، يرافقه الدكتور عواد أحمد على، السكرتير العام، جولة تفقدية لحي شرق شبرا الخيمة.

وتفقد خلال الجولة أعمال نظافة ورفع تراكمات القمامة والأتربة من على جانبي طريق مسطرد المار من أمام شركات البترول بالمنطقة ومن على جانبي ترعة الإسماعيلية، حيث تم رفع كميات كبيرة من الأتربة التي كانت تشوه المظهر الحضاري للطريق بعد تطويره ورصفه.

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وأعطى محافظ القليوبية تعليماته لبكر عبدالمنعم، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، بالاستمرار في رفع التراكمات وإزالة أي إشغالات ومراجعة أعمال الإنارة والتنسيق مع إدارة الحدائق لزرع الطريق بالأشجار.

كما توجه لتفقد محور الباسوسية- الطريق البديل لطريق أبوالغيط- القناطر الخيرية والذي تم تطويره وتغطية الترعة لخلق شريان جديد لمدينة القناطر الخيرية، حيث يبلغ طوله 8 كيلو مترات وتم تغطية ورصف 4 كم بتكلفة إجمالية للرصف والتغطية بلغت 65 مليون جنيه ومنتظر افتتاح المرحلة الأولى خلال أيام.

وفي سياق متصل، أعطى «مرزوق» تعليماته للقائمين على التنفيذ بالموقع بدفع الأعمال وسرعة تسليم الطريق والذي يعد محورا حيويا مهما سيقضي على التكدسات المرورية بمدينة القناطر الخيرية بالكامل.