شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 1.5 مليار جنيه ضرائب وجمارك ورسومًا بالسخنة في يوليو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السخنة برئاسة محمود عبد النعيم، مدير عام الإدارة العامة لجمارك السخنة خلال شهر يوليو 2019 عن مشمول 4237 شهادة جمركية وارد نهائى بإجمالى 12889 حاوية وكان أغلب البضائع الواردة عبارة عن مستلزمات إنتاج للمصانع (مكونات تكييف- ثلاجات -مراوح- أقمشة -غزول- خيوط) وقطع غيار أجهزة كهربائية وأجزائها وإكسسوار محمول ولعب أطفال.

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وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه الشهادات الواردة 412 مليونا و 999 ألف جنيه بينما بلغ إجمالى الضرائب والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالى مليار و 115 مليونا و806 آلاف جنيه والغرامات المحصلة لصالح وزارة التجارة 2 مليون و 771 ألف جنيه وغرامات أخرى ٧٧ ألف جنيه.

كما بلغ عدد الشهادات الجمركية التى تم تصدير مشمولها خلال شهر يوليو 2019 من جمارك السخنة 875 شهادة بعدد حاويات 9921 بقيمة إجمالية 624 مليونا و618 ألف جنيه وتم تحصيل رسوم الصادر بمبلغ مليون و700 ألف جنيه.

وبذلك يبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السخنة خلال شهر يوليو 2019 حوالى مليار و533 مليونا و278 ألف جنيه.