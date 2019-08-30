شكرا لقرائتكم خبر عن خليجيون في حب مصر: زيارة السيسي للكويت تؤكد التزام القاهرة باستقرار الخليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رحبت جمعية خليجيون في حب مصر بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة الكويت، مؤكدة أن تلك الزيارة المهمة في هذا التوقيت تعكس التزام مصر الثابت بدعم الاستقرار في منطقة الخليج العربي.

كما تعكس الزيارة أيضا التزام دول الخليج وعلى رأسها الكويت بدعم الاستقرار والتنمية في مصر، فضلا عن تأكيدها على متانة العلاقات الثنائية التاريخية بين الكويت ومصر.

Advertisements

وقال الدكتور يوسف العميري، رئيس بيت الكويت للأعمال الوطنية، رئيس ومؤسس جمعية خليجيون في حب مصر، إن هناك حرصا متبادلا على تطوير العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، فضلا عن مواصلة ورفع مستوى التنسيق بين البلدين حول التحديات المشتركة وفي مقدمتها القضايا والأزمات المتفاقمة في المنطقة، فضلا عن الرغبة في تأكيد الالتزام بالعمل على تخفيض التوتر في الخليج، واستمرار البناء على الزخم الكبير الذي تشهده أطر التعاون الثنائى بين البلدين في شتى المجالات، فضلاً عن دفع آليات التشاور والتنسيق المتبادل بشأن مجمل القضايا والتطورات المتلاحقة في المنطقة العربية.

وأعرب العميري عن ترحيبه الكبير بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي في بلده الثاني الكويت تلبية لدعوة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مؤكداً أن ما تشهده العلاقات الكويتية المصرية من ازدهار يعكس حرص قيادتي وشعبي البلدين على تعزيزها وتطويرها للمستوى الذي أصبحت معه نموذجا لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الأشقاء العرب، مؤكدا أن الكويت أبدت دائما التزاما ثابتا بدعم خيارات الشعب المصري وتطلعاته نحو الازدهار والتقدم، لافتا إلى أن الكويت تحتل المركز الرابع عالميا ضمن قائمة المستثمرين الأجانب في مصر، والثالث عربيا.

وأكد العميري استمرار الموقف الكويتي الثابت والداعم لأمن مصر واستقرارها، مشيدا بتميز العلاقات المصرية الكويتية، في إطار أواصر الأخوة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين. وأشار كذلك إلى أن العديد من التطورات الأخيرة أكدت مدى الحرص المتبادل بين البلدين على التنسيق والتعاون في جميع المجالات وعلى رأسها التعاون الأمني لمواجهة كل من تسول له نفسه تهديد أمن واستقرار البلدين الشقيقين.

واعتبر العميري أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي تعد الثالثة له إلى الكويت منذ توليه الرئاسة، تأتي في توقيت شديد الأهمية حيث سيتم التباحث حول أهم المستجدات الإقليمية والعالمية، وخاصة في ضوء أهمية التنسيق في المحافل الدولية في ضوء عضوية الكويت غير الدائمة حاليا في مجلس الأمن الدولي.