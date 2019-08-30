شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حسان يفتتح مستشفى خيريًا بالدقهلية: «المجتمع لا يعاني أزمة بخل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الشيخ محمد حسان، توسعات مستشفى الجمعية الشرعية بقرية ميت حديد التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، مساء الجمعة، في أول ظهور له منذ فترة كبيرة.

حضر الافتتاح الشيخ أبوبكر الحنبلي، ومحمود حسان، مدير عام قناة الرحمة، وعدد كبير من المواطنين، والقائمون على المشروع.

وعبر حسان، في كلمته أثناء الافتتاح، بانبهاره بالعمل الخيري بالمكان وتجهيزاته الطبية، خاصة أنه مجهز بأحدث الأجهزة.

وقال «شاهدت هذا المكان منذ حوالي 6 سنوات منذ أن كان يتم تجهيزه، ولم يكن بهذه الصورة وهو الآن أصبح مركزا عالميا».

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وأضاف: «لو كل قرية قدمت هذا النموذج في الصحة والتعليم لخففت عن كاهل الدولة الكثير من الأعباء التي تتحملها»، مشيرا إلى أن المجتمع لا يعاني أزمة بخل ولكن يعاني من أزمة ثقة، فالخير موجود بين الناس ولكن يريدون من يثقون فيهم.

وقال عمر الحنبلي، المشرف العام على المشروع، إن «المجمع الخيري يعتبر من أفضل المشاريع التابعة للجمعية الشرعية في مصر، وبه عيادات تخصصية تستقبل حوالي 400 مريض يوميا للكشف عليهم، وتوسعنا بإنشاء حضانات أطفال وعناية مركزة وجناح فندقي، وكلها تبرعات وساهم فيها الشيخ محمد حسان أيضا ولدينا أكثر من 75 طبيبا وأساتذة بالجامعة ويجرون أكثر من 12 ألف كشف طبي شهريا».

وأضاف: «نحاول أن نقدم نموذجا جديدا في تقديم الخدمة الطبية الخيرية بأعلى مستوى وبأجور رمزية، واستطعنا أن ننفذ هذا المكان من التبرعات العينية التي يتلقاها المشروع من المواطنين سواء بالتجهيزات أو الأجهزة الطبية واستطعنا أن نضيف 7 حضانات جديدة».

وأشار إلى أن المجمع الطبي سيستقبل حملة «نور عنينا» خلال يومي 12 و13 سبتمبر القادم ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجهزنا المرضى غير قادرين والذين يحتاجون لإجراء عملية المياه البيضاء ضمن المبادرة.

وأكد أنه تم اختيار المكان لأن قرية «ميت حديد» من القرى المحرومة من وجود وحدة صحية بها وأقرب مكان للعلاج على بعد حوالي 4 كيلو مترات، ولذلك كان التفكير في إنشاء مجمع طبي بها يخدم أهالي القرية بل القري المجاورة.