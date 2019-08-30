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حسين زين يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

هنأ حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، داعيا أن يبارك جهوده في مسيرة البناء والتنمية لتحقيق تطلعات الشعب المصري في مستقبل أفضل وأن ينعم بحياة أمنة مستقرة.

وقال زين، في تصريحات صحفية، اليوم، "إننا نستلهم من هذه المناسبة العطرة قوة العزيمة والإرادة في تحقيق ما نصبوا إليه والسعي الدؤوب لتقديم محتوى إعلامي يسهم بدوره في عملية التنمية الشاملة ويساند الدولة المصرية في مواجهة كافة التحديات".

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