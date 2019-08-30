مصر في أسبوع| السيسي في قمتي "G7" و"التيكاد".. وشطب "العزبي ورشدي".. وإيقاف ريهام سعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر، الأسبوع الماضي، عددًا من الأحداث المهمة كان أبرزها، اعلان وزير التربية والتعليم بداية العام الدراسي الجديد في 21 سبتمبر المقبل، ومشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة السبع الكبرى في فرنسا، كما شهد الأسبوع شطب العزبي ورشدي من سجلات الصيادلة نهائيًا، كما نفت القوات المسلحة امتلاكها صيدليات في جميع محافظات مصر، وقرر المجلس الأعلى للإعلام حظر ظهور ريهام سعيد إعلاميا لمدة عام.

السبت

"زودنا 10 أيام".. وزير التعليم يعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد

قال وزير التربية والتعليم إن بدء العام الدراسي الجديد 2019- 2020، لطلاب الصفوف الأولى: رياض الأطفالPowered By والصفين الأول والثاني الابتدائي، في 11 سبتمبر المقبل، أما طلاب باقي الصفوف يبدأون الدراسة في 21 سبتمبر 2019، للتفاصيل اضغط هنا..

"الاستعلامات": السيسي يعرض قضايا أفريقيا والشرق الأوسط بقمة "السبع"

أكدت الهيئة العامة للاستعلامات أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قمة "بياريتز" للدول السبعة الصناعية الكبرى تعكس تقديرا لدور مصر وإنجازاتها السياسية والاقتصادية وأن مكافحة الإرهاب وتحقيق المساواة عالمياً وتجديد الشراكة مع أفريقيا تأتي على رأس جدول القمة، للتفاصيل اضغط هنا..

بعد إصداره.. ننشر موعد بدء العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأول، على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات والذي حمل رقم 148 لسنة 2019 بعد إصداره من جانب مجلس النواب، للتفاصيل اضغط هنا..

"الأعلى للإعلام" يقرر حجب موقعين إلكترونيين 3 أشهر

أصدر المجلس الأعلي لتنظيم الاعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد قرارا، اليوم السبت، بحجب الموقعين الإلكترونيين لـ(الإخبارية) و(الصباح نيوز)، للتفاصيل اضغط هنا..

الأحد

المرأة ومكافحة الفساد والإرهاب.. أبرز محاور كلمة السيسي أمام "السبع الكبار"

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيستعرض في كلمته أمام قمة مجموعة الدول السبع الكبرى اليوم الأحد، جهود تمكين المرأة في إفريقيا ودورها الكبير في مصر وإفريقيا والعالم، وما تقدمه للمجتمع من إسهامات تضعها في بؤرة التنمية والاهتمامات داخل القارة الإفريقية، للتفاصيل اضغط هنا..

السيسي يعقد جلسة مباحثات مع الزعماء الأفارقة على هامش قمة الدول السبع

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، بمقر الإقامة كل من رئيس رواندا بول كاجامي، ورئيس السنغال ماكي سال، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، ورئيس بوركينا فاسو روك كابوري، بالإضافة إلى رئيس المفوضية الأفريقية موسى فقيه، وذلك خلال غداء عمل استضافة الرئيس باعتباره رئيس الاتحاد الأفريقي، وتنسيقاً للمواقف الأفريقية خلال قمة مجموعة الدول السبع وأفريقيا، المنعقدة بمدينة "بياريتز" الفرنسية، خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس الجاري، للتفاصيل اضغط هنا..

السيسي يلتقي "ميركل" ويؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون مع ألمانيا

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الأحد مع المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل"، وذلك على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع بمدينة "بياريتز" الفرنسية، للتفاصيل اضغط هنا..

عصام فرج يتسلم مهام عمله أمينا عاما لـ"الأعلى للإعلام"

وصل منذ قليل، الدكتور عصام الدين فرج، الأمين العام الجديد للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مقر المجلس لتولى مهامه الجديدة، عقب اختياره أمينا عاما للمجلس بعد القبض على أحمد سليم لاتهامه بالحصول على رشوة، للتفاصيل اضغط هنا..

الاثنين

القضية الفلسطينية والتبادل التجاري.. تفاصيل لقاء السيسي وترامب على هامش قمة "G7"

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، وذلك على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع بفرنسا، للتفاصيل اضغط هنا..

السيسي يتفق مع رئيس وزراء بريطانيا على تكثيف جهود التصدي للإرهاب

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع رئيس وزراء المملكة المتحدة "بوريس جونسون"، على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع بفرنسا، للتفاصيل اضغط هنا..

الرئيس السيسي يلتقي نظيره الفرنسي على هامش اجتماعات قمة مجموعة الـ٧

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الاثنين مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش اجتماعات قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى التي تختتم أعمالها في وقت لاحق اليوم الاثنين بمدينة بياريتز الفرنسية، للتفاصيل اضغط هنا..

نقابة الإعلاميين تصدر تصريح مزاولة المهنة لـ تامر أمين

قال الإعلامي تامر أمين، إن طارق سعدة نقيب الإعلاميين أبلغه في اتصال تليفوني بصدور تصريح مزاولة المهنة الخاص به، للتفاصيل اضغط هنا..

الصحة تُحذر من مضاد حيوي "مغشوش" بالأسواق وتوجه بسرعة تحريزه

حذرت الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة التابعة لوزارة الصحة والسكان في منشورها الذي حمل رقم "32" لعام 2019 بعنوان "غش تجاري"، من بودرة للمضاد الحيوي، للتفاصيل اضغط هنا..

الصحة تقرر شطب "العزبي ورشدي" من سجلات الصيادلة نهائيًا

أخطرت الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة نقابة الصيادلة بالقاهرة بشطب الدكتور حاتم رشدي، والدكتور أحمد العزبي من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة والسكان، للتفاصيل اضغط هنا..

الثلاثاء

الرئيس السيسي يصل إلى اليابان للمشاركة في القمة السابعة لـ"تيكاد"

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليابان، للمشاركة في القمة السابعة للتيكاد، حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها، للتفاصيل اضغط هنا..

السيسي يصدق على إنشاء هيئة الدواء المصرية

قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الموافقة على إنشاء هيئة للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية، بديلا للهيئة العامة للبحوث والرقابة الدوائية، والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية، للتفاصيل اضغط هنا..

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الإسكان: 210 شركات سددت 10% من قيمة أراضي التخصيص المباشر

قال المهندس وليد عباس معاون وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن الهيئة تلقت 700 طلب من المستثمرين للتخصيص المباشر للأراضي بأنشطة متنوعة بالمدن الجديدة، للتفاصيل اضغط هنا..

بعد الجدل.. ماذا يعني شطب "العزبي ورشدي" من سجلات الصيادلة؟

قررت الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، شطب الدكتور أحمد العزبي والدكتور حاتم رشدي، من سجلات الصيادلة بالوزارة، تنفيذًا للحكم القضائي الصادر بشطبهما من نقابة الصيادلة، وبالتالي إلغاء ترخيص مزاولة المهنة لهما، للتفاصيل اضغط هنا..

الأربعاء

السيسي وزعماء "التيكاد" يشاركون في حفل استقبال رسمي

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حفل استقبال رسمي مساء اليوم، أقامه رئيس وزراءاليابان شينزو آبى وعمدة مدينة يوكوهاما للزعماء المشاركين بقمة التيكاد السابعة، للتفاصيل اضغط هنا..

السيسي يشهد توقيع مذكرة تعاون بشأن التعاون الفني الثلاثي المصري اليابان

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، التوقيع على مذكرة تعاون بشأن برنامج التعاون الفني الثلاثي المصري الياباني بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، للتفاصيل اضغط هنا..

الرئيس السيسي يتفقد أجنحة معرض منظمة اليابان للتجارة الخارجية.. صور

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، في يوكوهاما لأجنحة الدول بمعرض منظمة اليابان للتجارة الخارجية، خلال مشاركته في قمة "التيكاد" الحالية باليابان، للتفاصيل اضغط هنا..

القوات المسلحة في بيان رسمي: لا نمتلك سلاسل صيدليات

قال بيان صادر عن القوات المسلحة، إن ما تداولته بعض وسائل الإعلام والقنوات المعادية ووسائل التواصل الاجتماعى الممنهجة من شائعات تتعلق بامتلاك أو افتتاح القوات المسلحة سلسلة من الصيدليات بمختلف أنحاء الجمهورية، غير صحيح، للتفاصيل اضغط هنا..

أبرزها "العفو عن مسجونين".. 3 قرارات لمجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء على مشروعات قوانين بشأن مشروعات اتفاقيات التزام بترولية لعدد 17 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما، والتي تنصُ على الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، للتفاصيل اضغط هنا..

الأعلى للإعلام يحظر ظهور ريهام سعيد إعلاميًا لمدة عام

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، حظر ظهور الإعلامية ريهام سعيد على أي وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة لمدة عام، للتفاصيل اضغط هنا..

أول رد على منعها من الظهور الإعلامي.. ريهام سعيد: "مش راجعة تاني"

علقت الإعلامية ريهام سعيد، على قرار المجلس الأعلى للإعلام بمنعها من الظهور الإعلامي لمدة عام بعد التحقيق معها في حلقة "السمنة"، للتفاصيل اضغط هنا..

الخميس

الرئيس يوافق على إلغاء تأشيرات دخول حاملي الجوازات الدبلوماسية مع أذربيجان

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 35 بتاريخ 29 أغسطس 2019، قرار رئيس الجمهورية رقم 541 لسنة 2018، بالموافقة على اتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية أذربيجان، بشأن إلغاء تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو المهمة، والموقع في باكو بتاريخ 24 مايو 2010، للتفاصيل اضغط هنا..

السيسي ونظيره الأوغندي يتوافقان على دعم المسار التنموي لدول حوض النيل

التقي الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، وذلك على هامش انعقاد القمة السابعة للتيكاد بمدينة يوكوهاما اليابانية، للتفاصيل اضغط هنا..

الرئيس يوافق على منحة مشروع تطوير ريادة الأعمال بـ4 ملايين يورو

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 35 بتاريخ 29 أغسطس 2019، قرار رئيس الجمهورية رقم 2016 لسنة 2019، بشأن الموافقة على خطاب اتفاق منحة مشروع تنمية وتطوير ريادة الأعمال المصرية الممول من خلال الصندوق الائتماني متعدد المانحين للبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية تحت إدارة بنك التنمية الأفريقي بمبلغ 4 ملايين و12 ألف يورو، والموقع بتاريخ 21 فبراير 2019، للتفاصيل اضغط هنا..

الحكومة تعلن حالات وقف المعاش بالقانون الجديد (بيان رسمي)

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول وقف صرف المعاشات المستحقة حال امتلاك أصحابها رصيداً بالبنك، أو ممتلكات تُدر دخلاً قيمته 2500 جنيه شهريًا، وفقًا لقانون "إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد، عاري تمامًا عن الصحة، للتفاصيل اضغط هنا..

"الوزراء" ينفي طرح 93 ألف وحدة إسكان اجتماعي بمساحات 120 متر

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن طرح وزارة الإسكان 93 ألف وحدة إسكان اجتماعي بمساحات 120 م2 للوحدة بالمدن الجديدة والمناطق التالية (حدائق أكتوبر – مدينة بدر – العاشر من رمضان – مدينة العبور الجديدة – المنتزه الجديدة بالإسكندرية – دمياط الجديدة – البحيرة – نويبع – العلمين الجديدة – بني سويف – بورسعيد – الجيزة – الدقهلية – القليوبية – الفيوم – كفر الشيخ – مرسى مطروح – الوادي الجديد – السويس – أسوان – مدينة قنا الجديدة – مدينة الشروق – المنيا الجديدة – السادات)، عاري تمامًا عن الصحة، للتفاصيل اضغط هنا..

"الصحة" تدرج مادة البريجبالين وأملاحها في جدول المواد المخدرة

نشرت جريدة الرسمية في عدها الصادر اليوم، رقم 191، قرار وزارة الصحة والسكان رقم 475 لسنة 2019، للتفاصيل اضغط هنا..

الجمعة

السيسي: "التيكاد" تعبر عن المستوى الرفيع للشراكة الأفريقية اليابانية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن قمة التيكاد تعبر عن المستوى الرفيع للشراكة بين الاتحاد الأفريقي واليابان وتساهم في تحقيق المنافع المتبادلة بين أطراف هذه الشراكة، للتفاصيل اضغط هنا..

السيسي لنظيره الزامبي: مصر تولي أهمية خاصة لتعزيز التعاون المشترك

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعلاقات الوطيدة بين مصر وزامبيا، لا سيما في ظل الأهمية التي تحتلها زامبيا في منطقة الجنوب الأفريقي، مؤكداً أن مصر تولي أهمية خاصة لتعزيز أوجه التعاون المشترك مع زامبيا من خلال اجتماعات اللجنة المشتركة التي تجمع البلدين، وذلك على مختلف الأصعدة، واستقبال المزيد من الكوادر الزامبية للمشاركة فى برامج بناء القدرات التي تشرف على تنفيذها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية فى المجالات المختلفة، للتفاصيل اضغط هنا..

تفاصيل المؤتمر الصحفي للرئيس السيسي و"شينزو آبي" بختام "التيكاد 7"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن قمة طوكيو للتنمية في أفريقيا (تيكاد) تعبر عن المستوى الرفيع الذي بلغته الشراكة الاستراتيجية بين دول الاتحاد الأفريقي واليابان، التي تعد إحدى الشراكات المتميزة في عالمنا المعاصر وتساهم في تحقيق المنافع المتبادلة بين أطراف هذه الشراكة، للتفاصيل اضغط هنا..

تمهيدًا لعرضه.. نقل تابوت الملكة تاوسرت من وادي الملوك لمتحف الأقصر

تَعرض وزارة الآثار لأول مرة، خلال الأيام القليلة القادمة تابوت الملكة تاوسرت، آخر ملكات الأسرة 19، بمتحف الأقصر، بعد نقله من مكان اكتشافه بمقبرة الملك "باي" (KV13) بالبر الغربي بمدينة الأقصر والمغلقة أمام الزيارة، وذلك بعد مرور أكثر من عقدين على اكتشافه، للتفاصيل اضغط هنا..