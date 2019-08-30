بالصور.. وزيرة الثقافة توجه بتكثيف الأنشطة في مركز طلعت حرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

تفقدت وزير الثقافة مركز طلعت حرب الثقافي التابع لصندوق التنمية، واطلعت على الأنشطة المتعددة التي يقدمها المركز لذوي القدرات الخاصة والتي تشمل ورش الفنون التشكيلية وكورال الأطفال والمكتبة العامة وأخرى للطفل، ركن الحاسب الآلى للأطفال وقاعات المعارض والندوات بالإضافة إلى مسرح مكشوف.

وأشادت وزير الثقافة، بالخدمات التي يقدمها المركز لأهالي أحياء السيدة نفسية والسيدة زينب خاصة كبار السن بالإضافة إلى ١٥ مدرسة لذوي القدرات الخاصة مما يساهم في دمجهم بالمجتمع، وذلك من خلال فعاليات تعمل على إظهار قدراتهم وتنمية مهاراتهم عن طريق مدربين متخصصين في الفنون.

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وقالت الوزيرة، إن مركز طلعت حرب يجسد نموذجًا من الاستراتيجية الهادفة إلى تقديم خدمة ثقافية تعمل على تنمية إدراك الشباب وبناء الشخصية المصرية وتطوير الوعي والارتقاء بالذوق العام.

وأشارت إلى "مهرجان بكرة" أحلى الذي انطلقت دورته الأولى العام الماضي بمشاركات عربية، ووجهت بالتوسع في دورته الثانية التي تقام ديسمبر المقبل بجانب مهرجان الرسوم المتحركة.

وشددت على تعظيم الاستفاده من الموقع الاستراتيجي للمركز الذي يخدم الآلاف من سكان المناطق المجاورة، وذلك بتكثيف البرامج التفاعلية فنيًا وثقافيًا وفكريًا.