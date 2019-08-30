"في لمح البصر".. 72 ساعة بحث كشفت لغز سرقة محل حلواني شهير بالدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمود السبيلي، والعميد عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، عن ملابسات سرقة محل حلواني شهير بمنطقة الدقي.

البداية تعود إلى تلقي العميد محمد الطويل مأمور قسم الدقي، إخطار من مشرف غرفة عمليات شرطة النجدة بسرقة محل "لابوار" فجرا.

انتقلت قوة إلى محل البلاغ بقيادة المقدم هاني الحسيني رئيس مباحث الدقي، وكشفت المعاينة عن عدم وجود آثار كسر في الأبواب أو النوافذ، مما يشير إلى أن الجناة دلفوا بطريقة شرعية، فضلا عن اختفاء الخزينة الخاصة بالمحل.

شكل العميد عمرو طلعت رئيس المباحث الجنائية لقطاع شمال الجيزة، فريق بحث ترأسه العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث فرقة الوسط، وبمشارةك المقدم محمد أبو زيد، وكيل الفرقة.

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الرائدان محمد مجدي وحسام العباسي معاونا مباحث الدقي، عمدا إلى فحص العاملين الحاليين والسابقين بالمحل ومراجعة الكاميرات -التي تبين كونها معطلة- وسماع أقوال العاملين ومدير الفرع.

72 ساعة من أعمال البحث والتحري تكشفت معها الحقيقة، تبين أن عاملا، في العشرينات من العمر، ترك العمل منذ 6 أشهر وراء ارتكاب الواقعة، وأنه استعان باثنين آخرين لتنفيذ جريمته مستخدما مفتاح مصطنع، وتحديد "ساعة الصفر" في تمام الثالثة والنصف فجرا.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكن الرائدان محمد مجدي وحسام العباسي من ضبط المتهمين الثلاثة بمنطقة الوراق، وأقرا بصحة التحريات، وعلل العقل المدبر سبب إقدامه على تلك الخطوة "محتاح فلوس".

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيق.