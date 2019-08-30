بالفيديو.. أمن القاهرة يشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات ورفع السيارات المتروكة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: وجهت مديرية أمن القاهرة حملات مُكبرة بعدد من المناطق والميادين والمحاور المرورية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية. وحقت الحملة نتائج إيجابية عدة؛ استمرارًا لجهود الأمن فى مواجهة كافة صور الخروج عن القانون، والعمل على تفعيل التواجد الأمنى بكافة الطرق والمحاور والميادين بنطاق القاهرة وتوجيه الحملات المكبرة لإزالة كافة الإشغالات والتعديات والمخالفات على مستوى الميادين والشوارع. تستهدف الحملات تحقيق السيولة المرورية مع العمل على رصد السيارات المتروكة بالشوارع ورفعها ومجابهة ظاهرة انتشار "التوك توك" والمقاهى بدون ترخيص.

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