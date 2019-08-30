مصر | "ذبح واغتصاب وانتحار".. 4 جرائم هزت العاصمة اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ذبح واغتصاب وانتحار".. 4 جرائم هزت العاصمة اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت محافظة القاهرة عدة جرائم مأساوية، اليوم الجمعة، تنوعت بين ذبح وقتل واغتصاب وانتحار، وحازت على اهتمام القراء، ولذلك رصدت بوابة "الخليج 365" أهم هذه الحوادث ونرصدها في السطور التالية:

حلاق يقتل مسنة ويغتصبها

وفى منطقة حدائق القبة أقدم عاطل على ذبح مسنة واغتصابها، تبلغ لقسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة بالعثور على سيدة متوفاة داخل شقة كائنة بأحد العقارات بدائرة القسم بالانتقال والفحص تبين أنها "لربة منزل- سن 64 ومقيمة بمحل البلاغ"، وبها إصابات ظاهرية عبارة عن عدة جروح في أماكن مختلفة، وعُثر بمدخل العقار "أسفل السلم" على سلاح أبيض "سكين " به آثار دماء.

ومن خلال تكثيف الجهود تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "حلاق- سن 32 ومقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه في 5 قضايا" والمشهور عنه التردد على الحديقة المجاورة للعقار محل سكن المجني عليها لتعاطي المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظرًا لمداومة تعاطيه المواد المخدرة ومروره بضائقة مالية وعلمه بإقامة المجني عليها بمفردها خطط لسرقتها وفي سبيل ذلك قام بتسلق مواسير الصرف الصحي الخاصة بالعقار محل الواقعة والدخول لشقة المجني عليها من نافذة المطبخ واستل سكينًا عُثر عليه بداخله، ولدى شعور المجني عليها به حاولت الإمساك به والاستغاثة قام بالاعتداء عليها مستخدمًا السلاح الأبيض المشار إليه مما أدى إلى وفاتها، واستولى على مفاتيح الشقة ولاذ بالفرار دون الاستيلاء على ثمة مسروقات أخرى وأضاف بتخلصه من المفاتيح المستولى عليها وملابسه الملوثة بالدماء التي كان يرتديها أثناء ارتكاب الواقعة بإلقائهما بنهر النيل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

موظف يذبح زوجته بسبب مصاريف البيت

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وفى منطقة الخليفة أقدم موظف بقتل زوجته الموظفة بحى السيدة زينب، تلقى من قسم شرطة الخليفة بلاغا مفاده بوجود قتيلة داخل شقتها بمنطقة الإمام الشافعى، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وعثر على جثة م ث، فى العقد الرابع من عمر، وتعمل موظفة بحى السيدة زينب، ومصابة بعدة طعنات بالجسم، وبعمل التحريات دلت أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها بسبب خلافات بينهما، ولاذ بالفرار، وتم تشكيل فريق بحث مكون من اللواء أحمد فاروق مدير قطاع الجنوب والمقدم على فيصل رئيس مباحث الخليفة والمقدم أحمد سعيد رئيس مباحث السيدة زينب والرائد محمود إسماعيل رئيس مباحث المقطم وعدد من ضباط قطاع الجنوب؛ لضبط المتهم، وتكثف أجهزة الأمن بالقاهرة من جهودها للقبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

شاب يمزق جسد آخر بسبب "ركنة التوك توك"

وفى مدينة بدر مزق شاب جسد آخر بسلاح أبيض بسبب الخلاف على أولوية المرور بأحد شوارع مدينة بدر، وأمر اللواء محمد منصور مدير الأمن بتحرير المحضر اللازم، وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة بدر بورود بلاغ من مستشفى تفيد بقيام بوصول شاب مصاب بطعنات وبالانتقال والفحص تبين قيام مسجل بالتعدي بالسلاح الأبيض على شاب لخلاف نشب بينهم على أولوية المرور.

وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة بدر من القبض على المتهم واعترف المتهم بأنه أثناء مروره بالتوك توك الخاص به اصطدم بالمجني عليه ونشب بينهم مشاجرة بسبب أولوية المرور، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

موظفة أشعلت النار بنفسها فى 15 مايو

شهدت منطقة 15 مايو حادثة مأساوية عندما تخلصت موظفة من حياتها بالانتحار بإحراق نفسها مستخدمة البنزين بمنطقة 15 مايو بحلوان.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة إخطارا من مستشفى قصر العيني بوصول موظفة جثة هامدة وبالانتقال والفحص تبين إشعال المتوفية النار في نفسها باستخدام البنزين بسبب خلافات مع زوجها.