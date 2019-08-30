مصر | "سكبت على نفسها البنزين".. التحقيق فى انتحار موظفة بحلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سكبت على نفسها البنزين".. التحقيق فى انتحار موظفة بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتحت نيابة حلوان التحقيق، فى واقعة انتحار موظفة بإحراق نفسها بالبنزين فى منطقة 15 مايو.

وأمرت المباحث بالتحري حول الواقعة، حيث تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة إخطارا من مستشفى قصر العيني بوصول موظفة جثة هامدة وبالانتقال والفحص تبين إشعال المتوفية النار في نفسها باستخدام البنزين بسبب خلافات مع زوجها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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"المحاكم الاقتصادية" هي المحاكم التي أنشئت بموجب القانون 120 لسنة 2008 م، بدوائر اختصاص كل محاكم الاستئناف، وبدأت عملها في أول أكتوبر 2008 م، وتضم قضاة متخصصين في الدعاوى الاقتصادية، تم اختيارهم من بين قضاة المحاكم الابتدائية – بدرجة رئيس محكمة – وقضاة محاكم الاستئناف، ليفصلوا في هذه الدعاوى، سواء كانت مدنية تجارية أو جنائية.

وتتشكل المحكمة الاقتصادية من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية. ومن المعروف أن محاكم الاستئناف في مصر – وفقا للنظام القضائي القائم – توجد في: - القاهرة، الاسكندرية، طنطا، المنصورة، الإسماعيلية،بنى سويف، أسيوط، قنا. لذلك فقد نشأت ثمانى محاكم اقتصادية فى دوائر اختصاص محاكم الاستئناف المذكورة.

محاكم اقتصادية.. لماذا؟ لأسباب عديدة من أهمها:

أن القضاء المتخصص قد أصبح من أهم العوامل التى تساهم فى توفير مناخ التنمية الاقتصادية الدائمة، وتساعد على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

أن القضاء المتخصص يعنى توفير العناصر التى تضمن دقة الفصل فى المنازعات الاقتصادية، وصدور أحكامه وتنفيذها فى آجال مناسبة، وهو ما اصطلح على تسميته بالعدالة الناجزة.

الحاجة إلى آليات قضائية إجرائية حديثة، تناسب الطبيعة الخاصة للمنازعات الاقتصادية، وتمنح الخصوم فرصًا متساوية لإنهاء النزاع صلحًا.

حتمية التطوير والتحديث القضائى – وفق الخطة التى انتهجتها وزارة العدل حديثا – اقتضى وجودها للتيسير على المتقاضين.

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أين توجد المحاكم الاقتصادية ؟ وأين تعقد جلساتها ؟

توجد فى مصر ثمانى محاكم اقتصادية، تقع مقارها – وفقا لقرار وزير العدل رقم 8603 لسنة 2008 وتعديلاته – فى الأماكن التالية:

1. محكمة القاهرة الاقتصادية: بالدورين الثانى والخامس بمركز الدراسات القضائية بجوار محكمة شمال القاهرة الابتدائية، بالعباسية، بمدينة القاهرة، محافظة القاهرة.

2. محكمة الإسكندرية الاقتصادية: بالمبنى الملحق بمقر محكمة الدخيلة الجزئية، بمدينة الإسكندرية، محافظة الإسكندرية.

3. محكمة طنطا الاقتصادية: بالدور السادس بمجمع محاكم طنطا أمام محطة السكة الحديد بمدينة طنطا، محافظة الغربية.

4. محكمة المنصورة الاقتصادية: بالدور الأرضى بمقر محكمة استئناف المنصورة، بمدينة المنصورة، محافظة الدقهلية.

5. محكمة الإسماعيلية الاقتصادية: بالدور الثالث بمجمع المصالح الحكومية بجوار مقر محافظة بورسعيد، بمدينة بورسعيد، محافظة بورسعيد.

6. محكمة بنى سويف الاقتصادية: بالدور الثالث بمجمع محاكم إهناسياالجزئية، بمدينة إهناسيا، محافظة بنى سويف.

7. محكمة أسيوط الاقتصادية: بالأدوار الخامس والسادس والسابع والثامن بالبرج رقم (أ) بمجمع محاكم أسيوط، بمدينة أسيوط، محافظة أسيوط.

8. محكمة قنا الاقتصادية: بالعقار رقم 21 شارع 23 يوليو، بمدينة قنا، محافظة قنا.

مكان انعقاد جلساتها: تعقد الدوائر الابتدائية والاستئنافية جلساتها فى مقار المحاكم الاقتصادية سالفة الذكر، ويجوز أن تنعقد – عند الضرورة – فى أى مكان آخر، وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الاقتصادية.