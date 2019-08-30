أخبار مصر | تعرف على تعويض المدة الزائدة في قانون التأمينات الاجتماعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على تعويض المدة الزائدة في قانون التأمينات الاجتماعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعرف تعويض المدة الزائدة (على الأجر الأساسي فقط) في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعامل لحساب الغير بالحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص، بالتعويض الذي يستحق عن المدة التي تزيد على المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش أو 36 سنة أيهما أكبر، فمن المعروف أن الحد الأقصى النسبي للمعاش هو 80 % من قيمة أجر التسوية.

وبناء عليه يحصل على الحد الأقصى للمعاش فى معظم الحالات مدة 36 سنة اشتراك على أساس معامل حساب 145 فإذا ما زادت مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على 36 عاما.

ويكون للمؤمن عليه الحق في تعويض المدة الزائدة على 36 عاما ويحسب هذا التعويض على أساس 15 % عن كل شهر زائد عن المدة اللازمة للحصول على الحد الأقصى للمعاش وذلك عن كل شهر من سنوات المدة الزائدة.

ويأتي ذلك على أساس متوسط الأجر الشهري الأساسي خلال السنتين الأخيرتين لمدة الاشتراك.

وتهدف التأمينات الاجتماعية إلى تعويض المؤمن عليه أو أسرته بحسب الأحوال عن الخسارة التي يتعرض لها والمتمثلة في فقده الدخل نتيجة تحقق أحد المخاطر المؤمن ضدها والتي تتمثل في (بلوغ سن التقاعد، العجز، الوفاة، الإصابة، المرض، البطالة).

وتؤدي هذه الأخطار الستة إلى انقطاع الدخل، وهنا تتدخل التأمينات الاجتماعية لتعويض المؤمن عليه أو أسرته (في حالة الوفاة) بحسب الأحوال عن هذا الدخل الذي ينقطع نتيجة تحقق احد هذه المخاطر.

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وتقدم التأمينات الاجتماعية التعويض في حالة تحقق أحد هذه المخاطر يتمثل إما في تعويض نقدي أو تعويض عيني، والتعويض النقدي يتمثل بصفة أساسية في (المعاش - تعويض الدفعة الواحدة ـ المكافأة ـ تعويض الأجر في حالة المرض والإصابة.. الخ)، أما التعويض العيني فيتمثل في العلاج والرعاية الطبية في حالة تحقق خطر المرض أو خطر الإصابة.

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انتهت وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة غادة والي، من تدريب خريجى أول دفعات مشروع رفيق المسن، وأعلنت الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بالوزارة عن توافر خدمة رفيق المسن لرعاية المسنين في منازلهم من خلال الجمعيات الشريكة بالمشروع وهي (جمعية الرعاية بالمحبة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية الرعاية الاجتماعية بكرموز)، وذلك في المحافظات التي يستهدفها المشروع وهي (القاهرة -الجيزة - القليوبية والإسكندرية) من خلال استمارة طلب خدمة رفيق المسن وإرسالها عبر البريد الالكتروني [email protected]، كما يمكن أيضا تقديم الاستمارة يدويًا بمقر وزارة التضامن الاجتماعي ١٩شارع المراغي بالعجوزة.

وأكدت سمية الألفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، أن مشروع المسن أحد الأفكار التى تنتها اللجنة العليا لكبار السن، والتى شكلتها وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والى وضمت مجموعة من الخبراء والمتخصصين والجمعيات العاملة في مجال خدمة المسنين وكبار السن، وإنه في هذا الإطار تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومعهد علوم المسنين بجامعة بني سويف وعدد من الجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال.

قامت الوزارة وفقًا لهذا البروتوكول بتوفير كافة الحقائب التدريبية للشباب الملتحقين بالمشروع والتنسيق بين الأطراف المعنية حيث تم تدريب ١٥٠ شاب وفتاة على رعاية كبار السن وقد تم فعليًا تخريج الدفعة الأولى من رفقاء المسنين وأصبح الآن متاح التعاقد معهم لخدمة المسنين في المنازل من خلال الجمعيات الشريكة في المشروع بمقابل مادى مناسب.

هذا وقد حصل المتدربين من خلال معهد علوم المسنين ببني سويف على شهادة معتمدة لاجتياز البرنامج التدريبي كما قامت الجمعيات المعنية باختيار وأعداد وتشغيل رفيق المسن وإتاحة البرامج التدريبية ليتم مراجعتها وتوفير فرص العمل لمن يتم تدريبهم.

وأضافت الألفي أن اهتمام الوزارة بكبار السن وتنفيذ مشروع "رفيق المسن" يهدف إلى الحفاظ على الترابط والتماسك الأسري من خلال توفير الرعاية المنزلية للمسن داخل أسرته وتوفير البديل عن الرعاية المؤسسية للمسن، حيث تم تدريب وتأهيل عدد من الشباب للعمل بمهنة رفيق المسن.

جدير بالذكر إن الشباب الذين تم اختيارهم قد حصلوا على تدريب على يد متخصصين نظريًا وعمليًا في مجالات العلاج الطبيعي والرياضة للمسنين وكيفية قياس العلامات الحيوية للمسن والإسعافات الأولية، كما حصلوا على تدريب أيضا في ديناميكية تحريك المسن وأجهزة الجسم والأمراض الشائعة وصحة وتغذية المسن والرعاية النفسية والاجتماعية للمسن.