أخبار مصر | قناة يوتيوب و18 موقع إلكتروني مهددون بعقوبات بسبب 'مدرسة بورسعيد'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قناة يوتيوب و18 موقع إلكتروني مهددون بعقوبات بسبب 'مدرسة بورسعيد' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة جمال شوقي، اجتماعًا لها الأحد المقبل؛ لمناقشة مخالفات التغطية الإعلامية للواقعة والمعروفة إعلاميًا بـ"إغماء مدرسة بورسعيد" وذلك بناءً على تقارير لجنة الرصد بالمجلس.

وقال جمال شوقي رئيس اللجن، إن اللجنة تقوم برصد الانتهاكات التي قد تحدث من قِبل القنوات في مخالفة المعايير، وذلك اعتبارًا من أول سبتمبر القادم، طبقًا لقرار المجلس في هذا الشأن.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن جميع الشاشات تخضع للرصد، والتي تم إبلاغها رسميًا بموعد تطبيق الضوابط والمعايير، مؤكدًا أنهسيتم تطبيق الضوابط الجديدة بشكل قوي.

وأكد "شوقي" أن هذه الضوابط لاقت ترحيبًا كبيرًا من جانب الإعلاميين، باعتبارها تؤدي إلى زيادة الاحترافية ونسب المشاهدة في الشاشات المصرية.

وتناقش اللجنة مخالفات 18 موقع إلكتروني، بالإضافة إلى قناة "يوتيوب"، قاموا بفبركة الأخبار والواقعة بالإضافة إلى تجاهلهم نشر الحقائق بعدما أوضحت المدرسة حقيقة الواقعة.

كما تناقش اللجنة كافة مخالفات "السوشيال ميديا" وحسابات الفيس بوك التي يزيد ماتبعيها عن 5 آلاف عضو، على أن يتم تطبيق لائحة الجزاءات بدءً من الغرامات المالية، والتي تنتهي بالحجب.

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الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للإعلام، برئاسة مكرم محمد أحمد، يبدأ في تطبيق الضوابط الإعلامية الخاصة بتنظيم عمل البرامج الدينية والطبية والرياضية والتوك شو،الأحد المقبل، على جميع وسائل الإعلام المعنية.

ومن أبرز ضوابط البرامج الدينية مراعاة أن يكون مقدم البرنامج ملما بالقضايا الدينية ولديه قدر من حفظ آيات القرآن الكريم والنطق الصحيح لها وكذا إلمامه بالسيرة النبوية، وأن يكون الضيوف من علماء الدين أو أساتذة الجامعات المعروفين، وأن يراعى في حالة التعرض لمسئلة الإفتاء أن يكون الضيوف من القائمة المعتمدة من الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، وألا تكون مواقع التواصل الاجتماعي مصدرا لإبداء الرأي أو الإفتاء فيما عدا مواقع ومراصد الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف وجامعة الأزهر.

وتضمنت ضوابط البرامج الرياضية الحيادية وعدم التحيز للانتماء الفردي لأي من أسرة البرنامج، وعدم تسييس المحتوى وربطه تلميحا أو تصريحا بأوضاع الشارع، واحترام الرموز الرياضية، وعدم التحريض أو إثارة الرأي العام.

أما ضوابط البرامج الطبية فتضمنت عدم قبول برامج مهداة أو بنظام تأجير الوقت أو الإنتاج المشترك إلا بعد العرض على المجلس، وعدم الإعلان عن مستشفيات أو مراكز علاجية إلا بعد التأكد من تسجيلها بوزارة الصحة والسماح لها بالعمل، وعدم الإعلان عن أدوية إلا بعد الحصول على موافقة إدارة الصيدلة بوزارة الصحة.

فيما شملت ضوابط برامج التوك شو أن يكون مقدم البرنامج ورئيس تحريره أعضاء بنقاباتهم، وأن يكون رئيس التحرير مسئولا عما يذاع وعليه مراجعته، وأن يلتزم البرنامج بالمرجعية والتأكد من المصدر في كل معلوماته المذاعة، وأن يجمع بين فنون البرامج من حديث مباشر إلى لقاءات إلى اتصالات إلى تقارير مصورة، وأن يتم التنسيق مع مصادر الدولة فيما يخص أخبارها، وأن ينوه في فقراته عن الفئة العمرية المستهدفة، وألا تزيد مدة البرنامج عن 90 دقيقة ولا تزيد الفواصل الإعلانية عن 3 فواصل بمدد تتراوح من 5 إلى 8 دقائق.