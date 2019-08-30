أخبار مصر | فيديو.. إمبراطور اليابان يستقبل السيسي على هامش قمة "تيكاد 7"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيديو.. إمبراطور اليابان يستقبل السيسي على هامش قمة "تيكاد 7" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل إمبراطور اليابان ناروهيتو الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، في القصر الإمبراطوري في العاصمة طوكيو.

كما حضر الرئيس حفل تكريم الاعمال الطبية المتميزة لمكافحة الأمراض المعدية بأفريقيا، حيث كرم كل من مدير عام معهد البحوث الطبية الحيوية وأستاذ الطبي الحيوى بجامعه كنشاسا فى الكونغو الديموقراطية،و المدير التنفيذى للمركز الافريقى للصحة العالميه و التحول الاجتماعي بأوغاندا لجودهما ،فى البحوث و الخدمات الطبية فى أفريقيا.

وألقى الرئيس كلمة المجموعة الأفريقية لتقديم جائزة الطبيب لمكافحة الامراض المعديه بأفريقيا قائلا: "نجتمع اليوم في إطار تقليد تقديم جائزة الطبيب هيديو نوجوتشي للأعمال الطبية المتميزة لمكافحة الأمراض المعدية في أفريقيا، والتي بدأت دورتها الأولى عام 2008، تزامنا مع قمة التيكاد الرابعة، وتأتي الجائزة على اسم الطبيب الياباني "هيديو نوجوتشي" اعترافاً بإسهاماته المتميزة في مجال الصحة في أفريقيا وصولاً إلى تقديمه عن طيب خاطر الثمن الأغلى بوفاته على أرضها ضحية لمرض الحمى الصفراء التي كان يسعى جاهداً لمكافحتها".

Advertisements

وفى هذا الإطار، أتقدم بالتهنئة للطبيبين الأفريقيين؛ السيد الدكتور جون جاك مويمب تامفوم مدير عام معهد البحوث الطبية الحيوية وأستاذ الطب الحيوي بجامعة كينشاسا، والسيد الدكتور فرانسيس أومساو، المدير التنفيذي للمركز الأفريقي للصحة العالمية والتحول الاجتماعي في أوغندا، لحصولهما على تلك الجائزة الرفيعة، تأكيداً لوجود قامات أفريقية بهذه المكانة الدولية، وتعزيزاً لقرارنا الصائب بإيلاء الاستثمار في رأس المال البشري في أفريقيا أهمية قصوى باعتباره المكون والشرط الأساسيين للتنمية المستدامة وتحقيق النهضة المنشودة في ربوع القارة.

وأضاف الرئيس السيسى، "إن مكافحة الأمراض المستوطنة والمعدية في أفريقيا تحتل أولوية متقدمة على أجندة الاتحاد الأفريقي ودوله، حيث تعد هذه الأمراض سبباً رئيسياً للوفاة في العديد من الدول، وهو أمر يحتم علينا تضافر جهودنا لتدعيم المساعي المبذولة في مجال الرعاية الصحية"، حسبما أشارت أجندة الاتحاد الأفريقي للتنمية 2063، خاصة وأنه وفق إحصاءات منظمة الصحة العالمية، فإن قارتنا الأفريقية تعد الأضعف قدرة على تقديم الخدمات الطبية الأساسية ونفاذ المواطنين العاديين لها على مستوى العالم.

وكان السيسي، قد عقد مؤتمرا صحفيا مشتركا مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، في ختام القمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا "تيكاد"، المنعقدة في مدينة يوكوهاما اليابانية.