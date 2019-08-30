أخبار مصر | بعد قليل.. دار الإفتاء تعلن موعد رأس السنة الهجرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد قليل.. دار الإفتاء تعلن موعد رأس السنة الهجرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعلن دار الإفتاء المصرية، بعد قليل، نتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر المحرم لعام 1441هـ، وبداية السنة الهجرية الجديدة.

وأضافت "الدار"، فى بيان لها، أنه سيتم الإعلان على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بعد المغرب، مؤكدة أن دخول الشهر يثبت كغيره من الشهور العربية القمرية برؤية الهلال، ويُسْتَطْلَع بغروب شمس يوم التاسع والعشرين من الشهر الهجرى.

ونبهت دار الإفتاء المصرية على أن الاعتماد على الرؤية البصرية هو الأصل شرعًا، مع الاستئناس بالحساب الفلكى، إذ المختار للفتوى أن الحساب الفلكى يَنْفى ولا يُثْبِت، فيؤخذ به فى نفى إمكانية طلوع الهلال ولا عبرة بدعوى الرؤية على خلافه، ولا يعتمد عليه فى الإثبات، حيث يؤخذ فى إثبات طلوع الهلال بالرؤية البصرية عندما لا يمنعه الحساب الفلكى.

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