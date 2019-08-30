شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء: غدا السبت بداية العام الهجرى الجديد لعام 1441هـ.. وغرة شهر المحرم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ المحرم لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الجمعة التاسِعِ والعشرين من شهر ذي الحجة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعين هجريًّا، الموافق الثلاثين من شهر أغسطس لعام ألفين وتسعة عشر ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

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وقالت دار الافتاء في بيانها: وقد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر المحرم لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا بالعين المجردة.

وأضافت دار الافتاء: وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ السبت الموافق الحادي والثلاثين من شهر أغسطس لعام ألفين وتسعة عشر ميلاديًّا هو أول أيام شهر المحرم لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا.

واختتمت دار الافتاء: «وبهذه المناسبةِ الكريمةِ نتقدم بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونتمنى له دوام الصحة والعافية، كما نتقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير».