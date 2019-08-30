شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار 109 أساتذة بجامعة المنصورة بلجان فحص الإنتاج العلمي لهيئة التدريس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، الجمعة، عن اختيار 109 أساتذة من الجامعة ضمن اللجان العلمية لفحص الإنتاج العلمي لأعضاء هيئة التدريس المتقدمين لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين في دورتها الثالثة عشرة 2019 /2022.

جاء ذلك بعد اختيار المجلس الأعلى للجامعات التشكيل الرسمي للجان واختيار 109 أساتذة من جامعة المنصورة في عضوية هذه اللجان ويمثل هذا ١٠.٥٪ من إجمالي أعضاء اللجان العلمية البالغ عددهم ١١٥٥ أستاذاً.

وقال عبدالباسط، في بيان صحفي، إن عدد مقررى وأعضاء اللجان العلمية المنتسبين لجامعة المنصورة قد تزايد من ٧٦ أستاذاً تم اختيارهم في الدورة السابقة إلى ١٠٩ أساتذة في هذه الدورة.

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وهنأ رئيس جامعة المنصورة، الأساتذة والعلماء من الجامعة الذين تم اختيارهم ضمن التشكيل الرسمي للجان العلمية لفحص الإنتاج العلمي لأعضاء هيئة التدريس المتقدمين لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين، والذي وصفه بأنه «إنجاز لجامعة المنصورة وتميز لأعضاء هيئة التدريس بها ويعكس جودة التعليم والبحث العلمى بالجامعة»

وأضاف أن هذه اللجان لديها مسؤولية كبيرة للارتقاء بمستوى البحث العلمى بالجامعات المصرية والذى سيعمل على تحقيق التنمية الشاملة وخدمة المجتمع.

وأشار إلى تزايد عدد مقررى اللجان العلمية من 4 أساتذة في الدورة السابقة إلى ١٤ أستاذاً من أساتذة جامعة المنصورة في هذه الدورة ويمثل ذلك نسبة 10.6 ٪ من إجمالي مقرري اللجان والبالغ عددهم ١٣١ .

وذكر أن ٤٧٠ أستاذا بالجامعة ترشحوا لعضوية اللجان العلمية بالمجلس الأعلى للجامعات في الدورة الجديدة وتم اختيار ٩٥ أستاذا أعضاء باللجان العلمية يمثلون 8.2 ٪ من إجمالي المتقدمين ٥٦٦٤ أستاذا بالجامعات .