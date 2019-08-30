اللقطات الأولى من داخل مصنع منتجات لحوم فاسدة بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية من ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج مصنعات اللحوم بدائرة مركز شرطة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية. ضُبط بحوزة المتهم 26,900 طن "دهون حيوانية- جلود- هوالك" معبأة داخل عبوات بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، و19 طن سلع غذائية "سجق- شاورمة- لانشون" معبأة داخل عبوات بدون بيانات. يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.

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