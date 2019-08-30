دورية "نص الليل".. كواليس إحباط تهريب 11 قطعة أثرية بشارع الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كعادته كل مساء، ترأس الرائد كريم عبد العليم قوة القول الأمني المخصص لملاحقظة الحالة الأمنية بشارع الهرم، انطلقت الدورية الليلية حتى تلاحظ للضابط توقف سيارة على جانب الطريق بداخلها 3 أشخاص، بدت عليهم علامات الارتباك.

همَّ أحد مستقلي السيارة بالمغادرة لدى اقتراب رجال الشرطة، وتمكن الضابط والقوة المرافقة من استيقاف رفيقيه وهما: تاجر سيارت يبلغ من العمر 40 سنة، وصاحب محل 38 سنة، مقيم الواحات وبحوزتهما مبلغ 20 ألف جنيه وهواتف محمولة.

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بتفتيش السيارة عُثر على قطع وتماثيل ذات طابع فرعوني (إناء من الحجر الجيري - أجزاء من تابوت مقسم جزئين) أفاد مفتش الآثار بأثرية 11 قطعة منها، واعترف المتهمان بشراء المضبوطات من أحد الأشخاص كشفا عن هويته.

وعن المتهم الهارب، توصلت التحريات إلى أنه يدعى "عصام.م"، عاطل، مقيم مركز ديروط بمحافظة أسيوط، وكلفت المباحث بسرعة ضبطه.

توصلت التحريات إلى حيازة المتهمين للمضبوطات، لبيعها لأحد الأشخاص، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق. تحرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.