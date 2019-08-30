ضبط 470 ألف عبوة حبوب مجهولة المصدر داخل مصنع أعشاب بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت أجهزة الأمن بالبحيرة ضبط صاحب مصنع غير مرخص لإنتاج وتعبئة المشروبات والأعشاب، بكفرالدوار بمحافظة البحيرة لحيازته 472320عبوة "أعشاب ينسون- كركديه - نعناع" مُعبأة داخل عبوات أحجام وأوزان مختلفة "منتج نهائي" مجهولة المصدر، ة300 قرص مبيدات "حبوب غلال" مجهولة المصدر

كما تم ضبط مالك مصنع "غير مرخص" لإنتاج المنظفات الصناعية، ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية لحيازته 7072 عبوة "عبوات صناعية متعددة الأغراض" بدون مستندات تدل على مصدرها مجهولة المصدر، وضبط مالك محل "غير مرخص" لتجارة الأسمدة الزراعية، بمركز ساقلته بمحافظة سوهاج لحيازته كمية قدرها 3,400 طن أسمدة زراعية مدون عليها "يوريا" خاصة ببنك الائتمان الزراعي محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية.

فيما تم ضبط مسئول محطة لتموين السيارات، بمنطقة بلبيس بمحافظة الشرقية لتصرفه وبيعه 2000 لتر "سولار" لقائد سيارة نقل مزودة بفنطاس بأزيد من السعر الرسمي وقيامه بتغيير السعة التنكية بالمحطة بالخالفة للسعة التنكية المثبتة بالرخصة وتجميعه 112500 لتر "سولار"، 45000 لتر "بنزين 80"، 45000 لتر "بنزين 92" بإجمالي مضبوطات 204500 لتر للإتجار بها في السوق السوداء، وضبط مالك محل غير مرخص لتجارة العلاف الحيوانية، بدائرة مركز شرطة ساقلته بمحافظة سوهاج لحيازته كمية قدرها 4 طن أعلاف حيوانية بدون مستندات تدل على مصدرها.

وتسعى الأجهزة الأمنية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.