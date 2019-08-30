مصر | حبس عاطل وسيدة لسرقتهما أدوية ومستحضرات تجميل من صيدلية بعين شمس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس عاطل وسيدة لسرقتهما أدوية ومستحضرات تجميل من صيدلية بعين شمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة بحبس عاطل وسيدة لقيامهما بسرقة عامل بضيدلية بالاكراه فى منطقة عين شمس 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بدائرة القسم، إستغاث بهم " عامل بصيدلية كائنة بدائرة القسم" وقرر بأنه حال تواجده بالصيدلية محل عمله فوجئ بأحد الأشخاص وبصحبته سيدة قاما بتهديده بسلاح أبيض "مطواة" وسرقة مبلغ مالى، 30 علبة مستحضرات تجميل، 100 علبة دواء ولاذا بالفرار.

وبتتبع خط سير هروب المتهمان أمكن ضبطهما، وتبين أنهما (عاطل سبق إتهامه فى 3 قضايا آخرهم "مخدرات"- ربة منزل– مقيمان بدائرة القسم) وبحوزتهما المضبوطات المستولى عليها من الصيدلية المشار إليها، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المذكور.

وبمناقشتهما أضافا بإرتكاب حادثى سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط جزء من متحصلات نشاطهما الإجرامى بمسكنهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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أقامت مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، مجموعة من المعارض ضمن مبادرة "كلنا واحد".

والمعارض التى اقامتها المديرية كالتألى:

1. معرض نادي شرطـة القاهرة – ميـــــــــــــدان عابدين – دائــــــرة قســـــم شرطة عابدين.

2. معرض ميدان السيدة زينب بشارع بورسعيد – دائرة قســـــــم شرطة السيــــــــــــدة زينب.

3. معرض بشارع المظلوم خلف مسجد صهيب الرومي – دائرة قسم شــــــــرطة الشرابيــــــة.

4. معرض بشارع عين شمس مع شارع جنينه شريف – دائرة قسم شرطة عيـــــــــــــــن شمس.

5. معرض بشارع مؤسسه الزكاه سور مستشفى اليوم الواحد – دائرة قسم شرطة المــــــــــرج.

6. معرض بمركز شباب شرق حلوان بإمتداد شارع عمر بن عبد العزيز – دائرة قسم حلوان.توفير الزي والمستلزمات المدرسية ولتلبية احتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بالأسعار المخفضة بجميع أنحاء العاصمة.

وشهد معرض "كلنا واحد " بنادي الشرطة بعابدين إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء مستلزمات المدارس.

واتخذت وزارة الداخلية كافة الإجراءات لإطلاق المرحلة التاسعة من مبادرة "كلنا واحد " للمستلزمات والأدوات المدرسية اعتبارًا من يوم 27 أغسطس الجارى، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

جاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وفي ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية انطلاقًا من الدور المجتمعي للوزارة الذي يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور، وبمناسبة اقتراب العام الدراسي الجديد.

وتم عقد عدة لقاءات مع بعض أصحاب فروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، وممثلي فروع الإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بالمحافظات وبعض منتجى ومصنعى الزي المدرسي وأصحاب المكتبات الكبرى، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية (زى مدرسي – أدوات مدرسية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، وعرضها من خلال (منافذ ثابتة - سيارات متحركة – معارض – شوادر) تصل إلى 276 منفذ "ثابت – متحرك" بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، والمعلن عنها تفصيليًا على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية https:moi.gov.eg) لتلبية احتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بالأسعار المخفضة، وتواصل مديريات الأمن جهودها لتفعيل المبادرة لضمان وصول المستلزمات المدرسية بالأسعار المناسبة.

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قامت أجهزة وزارة الداخلية، بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 218 قطعة سلاح نارى بحوزة 198 متهم)، وذلك على النحو التالي:

(21) بندقية آلية.

(41) بندقية خرطوش.

(20) طبنجة.

(136) فرد محلى.

(576) طلقة مختلفة الأعيرة.

(25) خزينة متنوعة.

(336) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (80155) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالي:

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(394) حكم جناية.

(24562) حكم حبس جزئي.

(4718) حكم حبس مستأنف.

(40232) حكم غرامة.

(10249) حكم مخالفة.

فى مجال ضبط قضايا المواد المخدرة: ضبط (279) قضية مخدرات بحوزة (299) متهم، ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر البانجو وزنت (53،050 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (20،710 كيلو جرام ).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (3،328 كيلو جرام ).

كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 165 جرام ).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 1،045 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت ( 370 جرام).

عدد (3317) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المطلوب ضبطهم وإحضارهم والمراقبين الهاربين: ضبط (78) متهم ومراقب هارب.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (9) تشكيلات عصابية ضموا (26) متهم إرتكبوا (37) حادث متنوع.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (28) متهم لممارستهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (483) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة (36 سيارة) مبلغ بسرقتها.

فى مجال فحص السائقين: فحص (108) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (8) منهم.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية وإشغالات الطرق: ضبط (28208) مخالفة مرورية متنوعة، (1578) مخالفة مرافق متنوعة، (72) قضية بيئة.

فى مجال ضبط قضايا المصنفات: ضبط (42) قضية مصنفات متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

