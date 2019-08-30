مصر | تعرف على الفرق بين الإحالة لمحكمة "الجنح" والجنايات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على الفرق بين الإحالة لمحكمة "الجنح" والجنايات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظر محكمة الجنح، العديد من القضايا التى من المفترض أن تنظرها محكمة الجنايات، إلا أنها تصنف في قانون العقوبات على أنها «جنحة وليست جناية»، كما تنظر محكمة الجنايات، العديد من القضايا التى تعتبر جنحة، لكن تنظرها الجنايات.

وتنقسم الجنح إلي ما يلي:

1_جنحة سب وقذف تنظرها الجنايات.

2_جنحة الضرب إذا زادت مدة العلاج ووصلت 21 يوم تنظرها الجنايات.

3_جنايات الأحداث تنظر أمام محكمة الجنح، أما جنحة السب والقذف عن طريق الصحف فتنظر أمام محكمة الجنايات.

4_الزوج الذى يقتل زوجته متلبسة بجريمة الزنا تنظرها الجنح.

5_السرقة المقترنة بجناية تنظرها الجنايات.

نرشح لكم: اختصاصات النيابة الإدارية

1- التحقيق في المخالفات التأديبية التى تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها، أو من أى جهة رسمية أو رقابية، أو شكاوى العاملين بالجهات أو شكاوى غيرهم.

2 - إصدار القرارات التأديبية بتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين فى القضايا التى باشرت التحقيق فيها إعمالا للمادة 197 من الدستور.

3 - تحريك ومباشرة الدعاوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية باعتبارها جزء من تشكيل المحكمة إذ تبطل جلسات المحكمة إذا لم يحضر فيها عضو النيابة الإدارية.

4 - فحص الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بمجلس الدولة للتحقق من صحتها ولرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن على أحكام المحاكم التأديبية إذا رأى وجها لذلك ومباشرة الطعون أمام المحكمة الادارية العليا.

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5 - تحريك الدعوى الجنائية عن الجرائم الجنائية التى تكشف عنها تحقيقات النيابة الإدارية بإحالتها إلى النيابة العامة.

6 - تحريك دعوى الكسب غير المشروع بإحالة جرائم الكسب التى تتكشف لها إلى إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل

7 - تتولى النيابة الإدارية إعداد الدراسات والبحوث التى يكلفها بها رئيس الجمهورية عن المرافق العامة المختلفة.

8 - مكافحة الفساد باعتبارها هيئة قضائية وفى تقديمها ضمانات جوهرية للموظف العام تضمن حيدة التحقيق ونزاهته.

وهناك عدد من الفئات الخاضعة لسلطات النيابة الإدارية، حيث تختص بالتحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية التى تقع من كل من الفئات التالية:

1 - العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التى لها موازنة خاصة ووحدات الحكم المحلى.

2 - العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة.

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تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد العناصر الإجرامية الخطرة في مجال تهريب كميات كبيرة من مخدر الحشيش من الساحل الشمالي الغربي للبلاد وإخفائها داخل مخازن سرية بسيارة نقل ( محددة ) وترويجها على نطاق واسع لعملائه بمحافظة الجيزة، وقد أمكن رصده والوقوف على مظاهر نشاطه الإجرامي وهو (عاطل – ومقيم بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة – سبق اتهامه في عدد 6 قضايا " قتل، مخدرات، سلاح بدون ترخيص").

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطني والأمن العام ونظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) ومديرية أمن مطروح تم استهدافه وضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها في كمين أعد لضبطه بدائرة قسم شرطة الضبعه وبحوزته ( عدد 1000 " ألف " طربة لمخدر الحشيش وزنت 100 "مائة كيلو جرام ") مخبأة داخل مخازن سرية عبارة عن تنك إضافى وتجاويف سرية بشاسيه السيارة أعدت خصيصًا لنقل وتهريب المواد المخدرة، وكذا ضبط (مبلغ مالى، عدد 2 هاتف محمول ).

وبمواجهته أقر بواقعة الضبط واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة تجارته والهاتفين للاتصال بعملائه واستخدامه للسيارة النقل فى عملية النقل والترويج.

وتقدر قيمة التكلفة المالية للمضبوطات بحوالى ( ستة مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.