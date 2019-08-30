مصر | "كان بينقب عن الآثار تحت بيته".. سقوط عاطل بمنشأة القناطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كان بينقب عن الآثار تحت بيته".. سقوط عاطل بمنشأة القناطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح ضباط شرطة السياحة والآثار بالجيزة، في القبض على عاطل، لاتهامه بالحفر للتنقيب عن الآثار، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا مفاده بورود معلومات للعقيد أحمد الحسيني رئيس مباحث سياحة وآثار الجيزة، مفادها قيام عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، بالحفر بمسكنه بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة ما ورد من معلومات تم إعداد مأمورية مكبرة والقبض عليه وضبط بحوزته الأدوات المستخدمة في الحفر وتبين وجود حفر مربع الشكل، وبمواجهته اعترف بقيامه بالحفر والتنقيب بقصد البحث عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بإخطار اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير عام شرطة السياحة والآثار، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

حكاية "الحلاق والمسنة".. حاولت منعه من سرقتها فـ"اغتصبها بعد ذبحها" في حدائق القبة



قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل مسنة لسرقتها واغتصابها بحدائق القبة.

وكشف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، عن تفاصيل مقتل مسنة على يد حلاق بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه.

وتلقى قسم شرطة حدائق القبة، يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق، والعثور على سيدة تدعى "ع. م"، 63 سنة وبعثرة في محتويات الشقة، ومن خلال التحريات تبين أن المجني عليها تقيم بمفردها داخل شقة بالطابق الأرضي، وبالمعاينة تبين أن العقار مغلق بالمفتاح، معه احتمالية دخول الجاني من شباك غرفة المطبخ بأسلوب التسلق، وبتكثيف التحريات وتفريغ الكاميرات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل "س. أ"، وشهرته "نور الحلاق"، سابق ضبطه واتهامه في عدد من قضايا السرقات.

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وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة، أسفرت عن ضبطه وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة؛ بما أسفرت عنه التحريات والمعلومات؛ أقر بارتكاب الواقعة، وبرر ذلك بمروره بضائقة مالية، وأنه كان يبحث عن مبلغ مالي لشراء مخدر الهيروين.

وقال المتهم في اعترافاته؛ إنه يوم ارتكاب الحادث مكث في حديقة الحديقة المجاروة لشقة المجني عليه وتعاطى أقراص لهيروين المخدر؛ عقب أذان الخليج 365 تسلق المواسير الجانبية للعقار، حيث صعد شقة المجني عليها ودخل إلى المطبخ واستل سكينا، ودخل إلى غرفة المجني عليها التي كان نائمة، مضيفا: "أنه عندما فتح الدولاب لسرقة أي مبلغ مالي، فوجئ بالمجني عليها تحاول الإمساك به، فوجه إليها عدة طعنات ذبحية بالرقبة والبطن حتى سقطت إلى جانب السرير في حالة نزيف جراء الطعنات، وبعدها عاشرها جنسيا، وفرّ هاربا إلى أن تمكنت قوات الأمن من ضبطه".

وتحرر محضرًا بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وجدوه أمام مسجد.. سقوط المتهمين بإلقاء رضيع في البدرشين



نجح رجال مباحث الجيزة، في تحديد هوية المتهمين بإلقاء الطفل الرضيع المعثور عليه أمام أحد المساجد، بنطاق مركز البدرشين، جنوب محافظة الجيزة، وتمكنت القوات من القبض عليهما، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين، من الأهالي بعثورهم على طفل رضيع، أمامأحد المساجد بدائرة المركز.

وكلف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وسرعة ضبط مرتكبيها، وتوصلت تحريات العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث جنوب الجيزة، إلى مرتكبي الواقعة، وبإعداد قوة أمنية تمكن المقدم مصطفي مخلوف وكيل فرقة البدرشين والعياط، والقوة المرافقة له، من القبض عليهما، وإقتيادهما إلى ديوان القسم، لمناقشتهما، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

