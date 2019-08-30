مصر | لـ"الفاسخين".. الخطوات القانونية المتبعة حال تقديم دعوى "رد الشبكة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لـ"الفاسخين".. الخطوات القانونية المتبعة حال تقديم دعوى "رد الشبكة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعتبر الشبكة وفق قانون الأحوال الشخصية من الهدايا فيسرى عليها ما يسرى على الهبة ووقتها من حق الخاطب استرداد هذه الهدايا، وفقا للمادة 500" من القانون المدني القانون المدني والذي جرى على أنه "يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك، فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع متى كان مستند في ذلك إلى عذر مقبول ولم يوجد مانع من الرجوع"، وأن الخطوة التالية لتقديم الدعوى هي بإحالتها للتحقيق لإثبات واقعة عدم تسليمها للمدعي بعد فسخ الخطبة.



وأن السند القانوني والشرعي في المقام الأول هو اعتبار الشبكة من المهر وفي حال عدم إتمام الزيجة لأي سبب يرجع لفعل المدعي أو المدعى عليها فلا يمنع ذلك استرداد الشبكة باعتبارها مال مقدم على سبيل المهر.



وكانت أحكام رد الشبكة والهدايا التي تقدم من أحد الخاطبين للآخر أثناء فترة الخطبة، لا تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية لأنها ليست ركنًا من أركان عقد الزواج ولا شرطًا من شروطه، إذ يتم الزواج صحيحًا بدونها ولا يتوقف عليها، ومن ثم يكون النزاع بشأنها هو نزاع في مسألة مالية استقر قضاء النقض في شأنها على اعتبارها من قبيل الهبات، يسري عليها ما يسري على الهبة من أحكام في القانون المدني.