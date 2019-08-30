مصر | داخل مخزن.. سقوط شخص بحوزته 24 ألف كتاب تعليمي "مقلد" بالأزبكية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر داخل مخزن.. سقوط شخص بحوزته 24 ألف كتاب تعليمي "مقلد" بالأزبكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، حملة أمنية مكبرة استهدفت عددًا من المطابع والمكتبات الكائنة بدائرة قسم شرطة الأزبكبة بمحافظة القاهرة، والتي أفادت المعلومات بقيامها بطبع بعض الكتب بدون تفويض أو أوامر توريد من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، ومزاولة النشاط بدون ترخيص من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون، وأسفرت عن ضبط ( مقر مخزن خاص بإحدى الشركات بدائرة القسم ) وضبط أحد الأشخاص بالمخزن، وبالتفتيش تم ضبط ( عدد 124695 مائة أربعة وعشرون ألف وستمائة خمسة وتسعون "كتاب تعليمي خارجي منسوخ ومقلد").

وفي مجال مكافحة جرائم المصنفات فقد تم توجيه حملة أمنية مكبرة ومن ناحية أخرى تم استهدفت شركات الدعاية والإعلان غير المرخصة والتي تقوم بعرض مصنفات سمعية وسمعية بصرية واستخدام أجهزة حاسب آلي مُحمل عليها برامج مقلدة ومنسوخة لكبرى الشركات العالمية دون الحصول على موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية أسفرت عن ضبط ( أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء شركة غير مرخصة للدعاية والإعلان بدائرة قسم شرطة الدقي) وعُثر بمقر الشركة على وحدة معالجة مركزية منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون إذن من الشركة المالكة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. من "الحشيش" لـ"الكبتاجون".. سقوط تشكيل عصابي للاتجار في المخدرات بالتجمع



ألقت مباحث القاهرة، القبض على ثلاثة أشخاص بدائرة قسم شرطة التجمع الأول تخصصوا في جلب وتهريب وترويج المواد المخدرة، وبحوزتهم كمية من المواد والأقراص المخدرة مختلفة الأنواع. وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، نشاط تشكيل عصابي تخصص في جلب المواد المخدرة وترويجها على عملائهم بداخل البلاد، متخذين من دائرة قسم شرطة التجمع الأول مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي. وأمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرام وهم ( شخصان يحملان جنسية إحدى الدول العربية – مقيمان بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية). Advertisements وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهدافهم وضبطهم حال تواجدهم أمام مسكن أحدهم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 10 جرامات وكمية من مخدر الكوكايين وزنت 1 جرام و34 قرصا مخدرا لعقار " الترامادول " و56 قرصا مخدرا لعقار " الكبتاجون" و209 أقراص لعقاقير مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية ومبالغ مالية و6 هاتف محمول، جهاز لاب توب. بمواجهتهم أقروا بواقعة الضبط وإعترفوا بحيازتهم للمواد والأقراص المخدرة بقصد الإتجار.