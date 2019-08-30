مصر | ضبط عنصر إجرامي بحوزته 53 طربة حشيش وبندقية في السويس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عنصر إجرامي بحوزته 53 طربة حشيش وبندقية في السويس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقد أمكن رصده والوقوف على مظاهر نشاطه وتبين أنه عاطل (مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس – هارب من السجن خلال يناير فى قضية مخدرات والمحكوم عليه فيها بالسجن 10 سنوات ). عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وقوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة ومديرية أمن السويس تم إستهدافه وضبطه حال استقلاله سيارة فى كمين أعد لضبطه بدائرة قسم شرطة الجناين، وقد أسفرت عمليات تفتيش شخصه ومسكنه عن ضبط الآتى:

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من ذوى السوابق الإجرامية فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه بنطاق واسع بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس وحيازته لأسلحة نارية وذخائر للدفاع عن نشاطه الإجرامى.



عدد (53) طربة لمخدر الحشيش وزنت ( 5،300 كيلو جرام ).



عدد ( 15 ) لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت ( 45 كيلو جرام ).



عدد ( 1500 ) قرص مخدر.



بندقية آلية.



عدد ( 6 ) خزينة لبندقية آلية



عدد ( 110 ) طلقة نارية.



عدد ( 3 ) شماريخ.



مبلغ مالى قدره ( 20 ألف جنيه)

عدد ( 3 ) هواتف محمولة.

ميزان.

بمواجهته أقر بواقعة الضبط واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة تجارته والهاتفين للاتصال بعملائه واستخدامه للسيارة فى عملية النقل والترويج والميزان لتجزئة المواد المخدرة والسلاح النارى والذخائر للدفاع عن نشاطه الإجرامى.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية. دفن جثة موظفة ذبحها زوجها بـ"السكين" ولاذ بالفرار في الخليفة



صرحت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، بدفن جثة موظفة طعنها زوجها عدة طعنات داخل شقتهما بمنطقة الإمام الشافعي بالخليفة ولاذ بالفرار بسبب خلافات زوجية بينهما، عقب إرسال بيان الصفة التشريحية بذلك. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.دفن جثة موظفة ذبحها زوجها بـ"السكين" ولاذ بالفرار في الخليفةصرحت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، بدفن جثة موظفة طعنها زوجها عدة طعنات داخل شقتهما بمنطقة الإمام الشافعي بالخليفة ولاذ بالفرار بسبب خلافات زوجية بينهما، عقب إرسال بيان الصفة التشريحية بذلك. وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي قسم شرطة الخليفة بلاغا من الأهالي، بوجود قتيلة داخل شقتها بمنطقة الإمام الشافعي. Advertisements وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وعثر على جثة "م.ث"، في العقد الرابع من العمر وتعمل موظفة بحي السيدة زينب، ومصابة بعدة طعنات بالجسم. وبعمل التحريات دلت أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها بسبب خلافات بينهم، ولاذ بالفرار، وتم تشكيل فريق بحث مكون من اللواء أحمد فاروق مدير قطاع الجنوب والمقدم على فيصل رئيس مباحث الخليفة والمقدم أحمد سعيد رئيس مباحث السيدة زينب والرائد محمود اسماعيل رئيس مباحث المقطم وعدد من ضباط قطاع الجنوب لضبط المتهم. وتكثف أجهزة الأمن بالقاهرة من جهودها للقبض على المتهم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.