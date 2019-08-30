مصر | تعرف على حق النيابة العامة في زيارة السجون والتفتيش عليها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على حق النيابة العامة في زيارة السجون والتفتيش عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعطى قانون الإجراءات الجنائية الحق للنيابة العامة بزيارة السجون والتفتيش عليها، فنصت المادة 42 على "لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة في دوائر اختصاصهم والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية ولهم أن يطّلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صورًا منها وأن يتّصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد أن يُبديها لهم وعلى مدير وموظفي السجون أن يُقدّموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها".

فيما نصت المادة 43 على "لكل مسجون الحق في أن يُقدّم في أي وقت لمأمور السجن شكوى كتابة أو شفهيًا ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة - وعلى المأمور قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل يُعد لذلك في السجن.

ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية أو في محل غير مخصص للحبس أن يُخطِر أحد أعضاء النيابة العامة - وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فورًا إلى المحل الموجود به المحبوس وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية - وعليه أن يُحرر محضرًا بذلك".

"لعلمه بما يفعله نجله".. حبس والد ضحية "الثراء السريع" في العياط



قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، حبس والد الشاب "أحمد. ج. ح" والذي لقي مصرعه داخل حفرة بحثا عن الآثار بالمنطقة الجبلية بطهما بنطاق قسم شرطة العياط، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لعلمه بما كان يفعله نجله.

وأمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة في وقت سابق، بتشكيل لجنة لفحص آثار الحفر، التي نفذها عامل بقرية طهما، بالمنطقة الجبلية، بمركز العياط وتبين أن عمق الحفرة يمتد لـ10 أمتار، مما أسفر عن مصرعه بسبب انهيار الحفرة عليه، والتحفظ على المعدات المستخدمة في عمليات الحفر، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وكان الرائد أحمد صبحي رئيس مباحث قسم شرطة العياط قد تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بانهيار حفرة على أحد الأشخاص بمنطقة طهما بدائرة القسم.

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وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء قيام عاطل يدعى "أحمد.ج.ح" ٢٦عاما، بالحفر بحثا عن الآثار انهارت عليه الحفره، وجار العمل على استخراج الجثة.

وتبين أن والد المتوفى يعلم بما يفعله نجله، وبالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم تم ضبطه حال تواجده داخل منزله بمركز يوسف الصديق بالفيوم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله؛ تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

"عمرها 64 سنة".. تفاصيل جديدة في واقعة ذبح مسنة على يد حلاق بحدائق القبة



كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بقيادة اللواء محمد منصور، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة بالعثور على سيدة متوفاة داخل شقة كائنة بأحد العقارات بدائرة القسم بالإنتقال والفحص تبين أنها "لربة منزل- سن 64 ومقيمة بمحل البلاغ"، وبها إصابات ظاهرية عبارة عن عدة جروح في أماكن مختلفة، وعُثر بمدخل العقار "أسفل السلم" على سلاح أبيض "سكين " به آثار دماء.

ومن خلال تكثيف الجهود تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "حلاق- سن 32 ومقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه في 5 قضايا" والمشهور عنه التردد على الحديقة المجاورة للعقار محل سكن المجني عليها لتعاطي المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظرًا لمداومة تعاطيه المواد المخدرة ومروره بضائقة مالية وعلمه بإقامة المجني عليها بمفردها خطط لسرقتها وفي سبيل ذلك قام بتسلق مواسير الصرف الصحي الخاصة بالعقار محل الواقعة والدخول لشقة المجني عليها من نافذة المطبخ واستل سكينًا عُثر عليه بداخله، ولدى شعور المجني عليها به حاولت الإمساك به والاستغاثة قام بالاعتداء عليها مستخدمًا السلاح الأبيض المشار إليه مما أدى إلى وفاتها، واستولى على مفاتيح الشقة ولاذ بالفرار دون الاستيلاء على ثمة مسروقات أخرى وأضاف بتخلصه من المفاتيح المستولى عليها وملابسه الملوثة بالدماء التي كان يرتديها أثناء ارتكاب الواقعة بإلقائهما بنهر النيل.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

