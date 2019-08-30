أخبار مصر | "الكهرباء": لم نخفف الأحمال.. والمتوقع اليوم 28 ألفًا و800 ميجاوات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الكهرباء": لم نخفف الأحمال.. والمتوقع اليوم 28 ألفًا و800 ميجاوات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال، أمس الخميس، وأن الحمل الأقصى المتوقع، اليوم الجمعة، 28 ألفا و800 ميجاوات مقابل 30 ألفا و800 ميجاوات أمس، مشيرة إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 24 ألفا و240 ميجاوات.
وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد قامت بتفعيل عدد من الخدمات التي تقدمها من أجل تيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات، سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء.
وفعلت الوزارة خدمة الخط الساخن 121 منذ أغسطس 2016، حيث تلقى هذا الخط أكثر من 6 ملايين مكالمة من أغسطس 2016 إلى مايو 2019.
ويأتي ذلك في إطار الإنجازات التي حققتها الوزارة، من خلال متابعة تطبيق الآليات المختلفة لتيسير وتحسين طرق التواصل مع جمهور المشتركين لتلقي الشكاوى المختلفة والبلاغات والاستفسارات، وذلك في إطار زيادة توعية المواطنين والمشتركين بما يتصل بدائرة اهتمامهم، وكذلك تطوير الخدمات المقدمة لهم وتسهيل طرق التواصل لمعرفة مشكلاتهم المختلفة والوقوف على أسبابها والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.
"الكهرباء" تكشف عن خطتها لتحويل 27 مليون عداد تقليدي إلى ذكي
قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصرتحتاج تحويل 27 مليون عداد تقليدي على مستوي الجمهورية، إلى ذكي خلال الفترة المقبلة.
وأكدت الوزارة في بيان لها صادر اليوم الأربعاء، على ضرورة التعاون بين كافة الشركات المصنعة للعدادات حيث أن حجم العمل كبير على أن تقوم به شركة واحدة.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الكهرباء مع عدد من الشركات المصنعة للعدادات وهم الهيئة العربية للتصنيع ، السويدى ، اسكرا، إليكتروميتر ، جلوبال والمعصرة ، بحضور عدد من قيادات القطاع، وذلك لبحث سبل الإنتهاء من تصنيع العدادت المطلوبة لشركات التوزيع على مستوى الجمهورية طبقاً للمواصفات المطلوبة، لمتابعة تنفيذ خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة من أجل التحول من الشبكة النمطية الحالية إلى شبكة ذكية تستخدم التكنولوجيات الحديثة ونظم المعلومات.
وأكد وزير الكهرباء خلال اللقاء على أهمية استخدام أحدث التكنولوجيات لتصنيع العدادات المطلوبة طبقاً لأحدث المواصفات العالمية مع ضرورة الإهتمام بتسهيل عملية شحن الكروت حتى يتم تحقيق التوافق مع التحول من الشبكة النمطية الحالية إلى شبكة ذكية.
وشدد على ضرورة التعاون بين كافة الشركات المصنعة للعدادات حيث أن حجم العمل كبير على أن تقوم به شركة واحدة ، حيث أن عدد العدادات المطلوب تغييرها تصل إلى حوالى 27 مليون عداد.
يأتى هذا الإجتماع فى إطار تنفيذ خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة من أجل التحول من الشبكة النمطية الحالية إلى شبكة ذكية تستخدم التكنولوجيات الحديثة ونظم المعلومات.
ومنظومة حساب الإستهلاك داخل العداد مسبق الدفع أو الكودى تتم كالتالي:
أولا:- يوجد داخل أى عداد مسبق الدفع حدود للشرائح السبع المختلفة وقيمة كل شريحة .
ثانيا:- يقوم العداد بالعمليات الحسابية دون تدخل العنصر البشرى فى ذلك وتتم المحاسبة بناء على الشريحة الحالية وشدة التيار المستخدمة ، بما يعنى أنه كلما زاد عدد الكيلوا وات المستخدم خلال الشهر كلما تغيرت الشريحة الى شريحة أعلى فى المحاسبة إلى أن يصل إلى الشريحة السابعه نتيجة تخطيه الـ1000 كيلو خلال نفس الشهر وهى أعلى شريحة وغير مدعومة.
ثالثا:- فى حالة تخطى المشترك الشريحة السابعة خلال أوائل الشهر أو منتصفه لا يتم الرجوع إلى الشريحة الأولى إلا فى بداية أول يوم من الشهر الجديد.
وفيما يلى طريقة شرح المحاسبة داخل العدادات مسبوقة الدفع:-
النشاط المنزلى للشقق والفيلات ويتكون من 7 شرائح وهى على النحو التالى:-
الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات 30 قرش
الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات 40 قرش
الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات 50 قرش
الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات 82 قرش
الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات 100 قرش
الشريحة السادسة من651 إلى ألف كيلو وات 140 قرش
الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم ويتم محاسبة الكيلو وات ساعة بـ(145 قرشًا).
رابعا:- يتم خصم مقابل خدمة العملاء فى آخر يوم من الشهر وذلك وفقا لآخر شريحة لدى المشترك وهى على النحو التالى:-
الشريحة الأولى 1 جنيه.
الشريحة الثانية 2جنيه.
الشريحة الثالثة 6 جنيهات.
الشريحة الرابعة 11 جنيها.
الشريحة الخامسة 15 جنيها.
الشريحة السادسة 25 جنيها.
الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم 40 جنيه.
وهنا لابد من التأكيد على أنه لا يتم خصم مقابل خدمة العملاء لكل شريحة وإنما يتم الخصم بناء على آخر شريحة مسجل عليها المشترك آخر يوم فى الشهر فقط.
أما فى حالة عدم الاستهلاك(مغلق) يقوم العداد فى نهاية كل شهر بالخصم التلقائى ، فيما يعرف بالمقروء بصفر وقيمته 9 جنيهات شهريا فى حالة عدم الاستهلاك.