أخبار مصر | "الكهرباء": لم نخفف الأحمال.. والمتوقع اليوم 28 ألفًا و800 ميجاوات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الكهرباء": لم نخفف الأحمال.. والمتوقع اليوم 28 ألفًا و800 ميجاوات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال، أمس الخميس، وأن الحمل الأقصى المتوقع، اليوم الجمعة، 28 ألفا و800 ميجاوات مقابل 30 ألفا و800 ميجاوات أمس، مشيرة إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 24 ألفا و240 ميجاوات.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد قامت بتفعيل عدد من الخدمات التي تقدمها من أجل تيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات، سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء.

وفعلت الوزارة خدمة الخط الساخن 121 منذ أغسطس 2016، حيث تلقى هذا الخط أكثر من 6 ملايين مكالمة من أغسطس 2016 إلى مايو 2019.

ويأتي ذلك في إطار الإنجازات التي حققتها الوزارة، من خلال متابعة تطبيق الآليات المختلفة لتيسير وتحسين طرق التواصل مع جمهور المشتركين لتلقي الشكاوى المختلفة والبلاغات والاستفسارات، وذلك في إطار زيادة توعية المواطنين والمشتركين بما يتصل بدائرة اهتمامهم، وكذلك تطوير الخدمات المقدمة لهم وتسهيل طرق التواصل لمعرفة مشكلاتهم المختلفة والوقوف على أسبابها والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.

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