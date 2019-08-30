أخبار مصر | التضامن: نهاية الجسر الجوى لعودة حج الجمعيات الأهلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التضامن: نهاية الجسر الجوى لعودة حج الجمعيات الأهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتابع غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، باهتمام أعمال تفويج عودة حجيج الجمعيات الأهلية والتيسيرات المقدمة للحجيج مع اقتراب انتهاء عمل الجسر الجوى لعودة حجيج التضامن الاجتماعي بعودة آخر أفواج حج الجمعيات، اليوم الجمعة.

حيث صرح أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعي أن نهاية رحلات عودة حجيج الجمعيات الأهلية إلى أرض الوطن ستكون الجمعة ٣٠ أغسطس، وذلك بعودة آخر الأفواج من المدينة المنورة والتى ستحمل ٣٦٠ حاجا من كفر الشيخ ليكتمل بذلك عودة جميع حجيج الجمعيات الاهلية إلى أرض الوطن وعددهم ١٢ ألف حاج.

وأضاف عبد الموجود إلى أن الخميس ٢٩ من أغسطس الجارى شهد عودة ٤٦٨ حاجا من ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية من محافظات الغربية والمنيا من مطار المدينة المنورة الى مطار القاهرة.

وأشار عبد الموجود إلى أن رحلات التفويج بالعودة لأرض الوطن كانت تتم بانتظام ووسط تنسيق كامل مع الجانب السعودى وتيسير كامل للإجراءات.

وعلى الجانب الآخر تستمر مديريات التضامن الاجتماعي في جهودها لاستقبال ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية، حيث صرحت سعدية محمود حسن رمضان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة شمال سيناء انه تم استقبال ضيوف الرحمن من مطار القاهرة حيث تم تسيير ٣ حافلات مكيفة لنقل ضيوف الرحمن من المطار إلى العريش وتم من خلال مشرفى الحج بالمديرية الانتهاء من الإجراءات الخاصة ومساعدة الحجيج وتم تقديم مشروبات ووجبة جافة.

وأضافت محمود أن عدد حجيج شمال سيناء من الجمعيات الأهلية ١٢٥ حاج و٣ مشرفين، هذا وكان فى استقبال ضيوف الرحمن وكيل وزارة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء ومدير إدارة التنمية البشرية بالمديرية وقدمت محمود التهنئة لضيوف الرحمن الذين أشادوا بالجهد المبذول من جانب الوزارة.

بينما شهد مطار الغردقة الدولى استقبال حجاج الجمعيات الاهليه بالبحر الأحمر، حيث كان فى استقبالهم ياسر بخيت وكيل وزارة مدير مديرية التضامن الاجتماعي وعبد العال زين العابدين مدير إدارة الجمعيات بالمديرية، حيث صر ح بخيت بأنه تم استقبال ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية وعددهم 94 حاج قادمين من مطار المدينة المنورة، حيث تم إنهاء الإجراءات ومساعدة الحجيج وتم توزيع المياه والمثلجات.

وقدم بخيت التهنئة لضيوف الرحمن الذين أشادوا جميعهم بالخدمة الممتازة سواء من التنظيم أو من المشرفين وكان الحجاج جميعهم بصحة جيدة.

Advertisements

وفى محافظة الأقصر تم وصول بعثة حج الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر برئاسة محمود فاروق محمود وكيل وزارة التضامن الاجتماعي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر والذي صرح بأن عدد حجاج الاقصر لهذا الموسم ١٤٤ حاجا بالمشرفين وجميعهم أدوا الفريضة وقد تم تقديم أوجه الخدمات والرعاية المختلفة لهؤلاء الحجاج من خلال المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بالوزارة.

نرشح لكم: وزير التضامن: وصول خدمات مشروع سكن كريم إلى 70 ألف أسرة

استعرضت غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى، تقريراً عن أعمال وإنجازات برنامج سكن كريم حتى يوليو 2019، حيث أكد التقرير أنه تم تأهيل وإنشاء أسقف 3897 منزلا للأسر الأولى بالرعاية بقرى بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر، كما تم تنفيذ 6437 وصلة منزلية لمياه الشرب و1000 وصلة داخلية لمياه الشرب بالمنيا و تم تنفيذ 5592 وصلة خارجية للصرف الصحي بقرى بمحافظات المنيا وسوهاج وقنا و 1370 وصلة صرف صحي داخلية بسوهاج و 3800 وصلة صرف صحي داخلية بقنا بإجمالي تمويل حوالي 100 مليون جنيه من صندوق دعم الجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي ومساهمة الجمعيات الأهلية الشريكة.

وذكر التقرير أنه تم تنفيذ 51466 وصلة صرف صحي خارجية بالمحافظات الخمس من تمويل وزارتي التنمية المحلية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وإحدى الجمعيات الأهلية بتمويل إجمالي 217 مليون جنيه، ووفقاُ للتقرير فقد تم تأهيل 2295 منزلا في 107 قرية بالمحافظات الخمس بتمويل إجمالي 100 مليون جنيه من وزارة الأوقاف، أيضاً تم التنفيذ بواسطة الجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وفروعه بجنوب و وسط و شمال الصعيد بعد إجراء البحث الميداني لتحديد المستفيدين والمنازل التي سيشملها التأهيل بالمحافظات الخمس بواسطة مؤسسة مصر الخير بالتنسيق مع وزارة التضامن الأجتماعي والجهاز و الوحدات المحلية المعنية.

وقد صرحت والى أن إجمالي عدد الأسر التي تم أو جاري تنفيذ الخدمات المستهدفة لها من تمويل البرنامج و المصادر الأخرى المساندة في القرى الأكثر احتياجا في المحافظات الأصلية المستهدفة، بلغ حتى تاريخه أكثر من 70000 أسرة.

وأكدت والى أن نسبة الإنجازات المتحققة بلغت بالمحافظات المستهدفة بمقارنة المستهدف بالخطة المبدئية حتى يوليو 2019 ما يلي : تأهيل المنازل و الأسقف128 %، وصلات مياه الشرب 135 % ،وصلات الصرف الصحي 85 %، إجمالي التدخلات 91 %، عدد الأسر المستفيدة حوالي 100 %، وعدد القرى المستفيدة بلغ أكثر من 200 قرية.

من ناحية أخرى أوضح المهندس محمد هاشم مستشار وزير التضامن الاجتماعى للأشغال العامة، أن إجمالي التدخلات 69687 تدخلا بإجمالي تمويل 417 مليون جنيه تشمل تسقيف و تأهيل 6192 منزلا بتمويل حوالي 160 مليون جنيه و توصيل 6437 وصلة مياه بتمويل حوالي 15 مليون جنيه و تنفيذ 57058 وصلة منزلية للصرف الصحي بتمويل 242 مليون جنيه.

وأضاف هاشم أنه تم كذلك الإنتهاء من تأهيل 880 منزلا بتمويل 35 مليون جنيه في 31 قرية في 19 مركزاً بست محافظات هي سوهاج والمنيا والشرقية وأسوان والفيوم وبني سويف ضمن بروتوكول تعاون بين الوزارة وشركة بالم هيلز وجمعية الأورمان مناصفة بين الشركة والجمعية، كما تم تفعيل بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسستي ساويرس للتنمية الاجتماعية ومصر الخير لتأهيل منازل الأسر الأولى بالرعاية بخمس قرى مختارة بمحافظة سوهاج بإجمالي تمويل مخطط 13 مليون جنيه ، حيث تم تنفيذ تأهيل 79 منزلا بقريتي خارفة المنشأة وروافع العيساوية و إسناد تأهيل 43 منزلا بقرية ثالثة بسوهاج بتكلفة تزيد عن 5 ملايين جنيه.

كما أضاف هاشم أن إجمالي التدخلات 70689 مشروعاً تشمل تأهيل و تسقيف 7194 منزلا و توصيل 6437 وصلة مياه شرب و تنفيذ 57058 وصلة منزلية للصرف الصحي.

وأشار هاشم إلى أن المرحلة الأولى من برنامج سكن كريم بدأت في بداية عام 2018 وتستهدف توفير خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب و أسقف المنازل لحوالي 70 ألف أسرة من واقع قاعدة بيانات الأسر المسجلة ببرنامج تكافل وكرامة بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وشملت الخطة المبدئية لمكونات المرحلة الأولى من البرنامج أنشطة بتمويل حوالي 550 مليون جنيه في 27 قرية في 17 مركزا بالمحافظات الخمس وهي القرى التي يوجد بها شبكات عامة للصرف الصحي.

ولفت هاشم إلي أنه تم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع شركاء التنمية من المؤسسات و الجمعيات الأهلية والشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحي و شركاتها التابعة بالمحافظات المعنية والجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية و فروعه بالصعيد.

تم تنفيذ بعض مكونات البرنامج بتمويل 80 % من صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية و 20 % من الجمعيات الأهلية الشريكة.

يذكر أن مبادرة سكن كريم كان لها آثر علي الأسر المستفيدة، حيث تم تحسين المؤشرات الصحية للأسر المستفيدة من المبادرة في المناطق الفقيرة و المحرومة من الخدمات و تقليل التلوث وخفض معدلات وفيات الأطفال، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية و المؤشرات البيئية لمساكن الأسر المستفيدة وإتاحة أكثر من 1,5 مليون يومية عمل وتعزيز قدرات الجمعيات الأهلية وجمعيات تنمية المجتمع المحلية في إدارة مبادرات الحماية الاجتماعية.