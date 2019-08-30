أخبار مصر | "العمل السعودية": 20 ألف ريال غرامة البلاغ الكيدي عن تغيب العامل‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العمل السعودية": 20 ألف ريال غرامة البلاغ الكيدي عن تغيب العامل‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتمدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها، بعد إجراء بعض التعديلات والإضافات لمواكبة التغيرات، وذلك سعيا من الوزارة لتنظيم سوق العمل بالمملكة، وتماشيا مع المتغيرات والتطورات المتلاحقة التي يشهدها السوق، وحرصا على رفع مستوى المنشآت بما يحقق التنافسية والالتزام.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي المستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة: إن وزير القوي العاملة محمد سعفان تلقى تقريرا بذلك من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الرياض.

وأشار إلى أنه بالتواصل مع الملحق العمالي الدكتور ياسر غازي بالمكتب العمالي بالسفارة المصرية بالرياض حول تفاصيل جدول المخالفات والعقوبات الواردة فيه، أوضح أن أبرز العقوبات التي وردت بالجدول هي توقيع غرامة مقدارها 20 ألف ريال ضد صاحب العمل الذي يقوم بتقديم بلاغ غير صحيح (كيدي) عن تغيب عامل من عمال منشأته، وغرامة 5000 ريال عند قيام صاحب العمل بالاحتفاظ بجواز سفر أو إقامة أو بطاقة التأمين الطبي للعامل وأفراد أسرته.

وكما تضمنت العقوبات غرامة 10 ألاف ريال لعدم منح العامل يوم راحة في الأسبوع أو زيادة عدد ساعات العمل أكثر مما نص عليه نظام العمل دون التكليف بالعمل الإضافي، كما يغرم كل من قام ببيع تأشيرات العمل أو التوسط في بيعها بغرامة ألاف50 ريال وتتعدد بتعدد التأشيرات، فضلا عن تغريم صاحب العمل 10 ألاف ريال إذا قام بتحميل العامل الرسوم أو التكاليف الملزم بها.

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حذرت وزارة القوى العاملة، المواطنين المصريين المقيمين في المملكة العربية السعودية، من الوقوع ضمن شبكات النصب والاحتيال من خلال الإعلانات التي تدعو للعمرة المجانية.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، أرسل تقريرًا لوزير القوي العاملة محمد سعفان، عبر المستشار العمالي عثمان رمضان، بهدف التوعية والتنبيه على المصريين الموجودين بالسعودية وخارجها بعدم الانسياق للإعلانات التي تدعو للعمرة المجانية وذلك من خلال الرابط freehajtrip.com، ويقول الإعلان الوهمي سارع بالتسجيل في مسابقة رحلة العمرة مدفوعة التكاليف مجانا أو ما يوازيها من مبلغ مالي في بلدك، مقدمة من وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية السعودية بالتعاون مع قناة مكة المكرمة الرسمية، اقترب الموسم واقتربت النتائج.

ووفقا للمنشور لا توجد بالمملكة ما يسمي وزارة الأوقاف، وأن الجهة المنوط بها الإشراف علي العمرة والحج بالمملكة العربية السعودية هي وزارة الحج والعمرة، لذا وجب التنبيه لعدم الوقوع ضمن شبكات النصب والاحتيال.

وبهذه المناسبة يتقدم مكتب التمثيل العمالي بجدة بالتهنئة للسلطات السعودية علي نجاح موسم حج هذا العام1440، مؤكدًا أن ذلك هو نتاج المجهودات والتنظيم الجيد الذي أعد من قبل جميع مسئولي المملكة في تيسير إجراءات ضيوف الرحمن منذ القدوم وحتي العودة إلى أوطانهم.