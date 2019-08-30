أخبار مصر | الجيزة تحظر تشغيل مكامير الفحم والفواخير‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيزة تحظر تشغيل مكامير الفحم والفواخير‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذت محافظة الجيزة عدد من الإجراءات، لمواجهة مصادر تلوث الهواء والحد من نوبات تلوث الهواء خلال العام الحالي وذلك تماشيا مع خطة وزارة البيئة.

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الوحدات المحلية بالأحياء والمراكز والمدن، بتوجيه مكاتب شئون البيئة التابعة لهم بالمرور والتفتيش المفاجئ علي المنشات الصناعية الملوثة للبيئة مثل مصانع الطوب (الطفلي والحراري والرملي) والمسابك بأنواعها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

كما وجه راشد بمتابعه غلق المسابك التي تعمل بأفران الفحم والسولار والمازوت، من الساعة الخامسة مساءا إلي الساعة السابعة صباحاً مع السماح للمسابك التي تعمل بأفران الغاز او الحث الكهربائي بالعمل دون قيود علي مدار 24 ساعة، وذلك خلال الفترة من 1/9 الي 30/11/2019.

كما شمل قرار المحافظ حظر تشغيل مكامير الفحم نهائيا وجميع الفواخير خلال الفترة من 1/9 الي 30/11/2019.

وكلف المحافظ إدارات النظافة بالوحدات المحلية بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل بسرعه رفع اي تراكمات قابلة للاشتعال من مواقع التراكمات مع المتابعة اليومية لمقالب المخلفات، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع حدوث اشتعال ذاتي للمخلفات مع متابعة دورية لحالة المخلفات بالمقلب العمومي بشبرامنت.

كما وجه راشد بتشكيل غرفة عمليات علي مدار اليوم لتلقي شكاوي وبلاغات واستفسارات المواطنين بوجود اي مصادر لتلوث الهواء، إضافة إلى المرور الليلي للقضاء علي ظاهرة الحرق المكشوف والسيطرة علي مصادر تلوث الهواء.

وكلف المحافظ جهاز شئون البيئة بتنظيم ورديات مسائية للمرور على الطريق الدائري بقوسيه الغربي والجنوبي ومحور 26 يوليو وعزب جامعي القمامة بأرض اللواء والمعتمدية والبراجيل لمتابعة اى حالات للحرق المكشوف والأنشطة الملوثة.

شمل قرار المحافظ توجيه الإدارة العامة لمرور الجيزة وشرطة البيئة والمسطحات بعمل حملات لضبط السيارات المخالفة التي يصدر عنها انبعاثات ملوثة للبيئة وعمل اكمه ثابتة ومتحركة لقياس عوادم السيارات المارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها.

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ووجه المحافظ مديرية الزراعة بتنفيذ حملات للمرور الدوري لمنع أي حالات للحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، والتوسع فى تنفيذ المشروع الإرشادي لتدوير المخلفات الزراعية فى إنتاج (الأسمدة العضوية والأعلاف الغير تقليدية) على مستوى قرى المحافظة.

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محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز: "لسة موصلناش للمستوى اللي المواطن يستحقه"

أبدى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عدم رضاه حتى الأن عن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك على الرغم من إرتفاع معدلات الإنجاز فى ملفات النظافة والإشغالات ،وإزالة مخالفات المبانى حيث أكد راشد أن المواطن يستحق الكثير ليقدم له وذلك فى ظل سعى الدولة لتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين موجهاً رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمضاعفة مجهوداتهم خلال الفترة المقبلة قائلاً "لسه موصلناش للمستوى إللي المواطن يستحقه .. إشتغلو على الأرض أكتر عشان المواطن يلمس المجهود المبذول".

ومنح محافظ الجيزة مهلة شهر لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن لإصلاح الأرصفة والبلدورات المتهالكة كلاً فى نطاقة، وتطوير الحدائق وتجميلها ورفع كفاءة المزروعات والمسحطات الخضراء بالجزر الوسطى وخاصه بالطرق والمحاور والشوارع الرئيسية، إضافة إلى تجميل مداخل القرى وتغطية أعمدة الإنارة المفتوحة وتركب أغطية للبلوعات ،وإزالة أى لافتات أو كتابات أو إعلانات تسئ للمظهر العام وتشوه شكل الجدران بالشوارع.

مؤكداً على تقييم الأعمال التى تمت على الأرض خلال المهلة الممنوحة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن لمحاسبة المقصرين مشدداً على جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بالمرور الدورى على الأعمال.

تصريحات المحافظ جاءت خلال إجتماع عقده بحضور الدكتورة لمياء عبد القادر نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام، حيث كلف المحافظ خلاله المهندس محمود فوزى السكرتير العام المساعد بمراجعة تصاريح الحفر الممنوحة للشركات العاملة فى قطاعات المرافق، والتأكد من التزامها بالتصاريح الممنوحة وعدم تجاوزها إضافة إلى حظر الحفر فى أى شارع أو طريق مرصوف حديثاً حفاظاً على الإستثمارات التى تم ضخها فى تلك المشروعات

كما وجه المحافظ رئيس مدينة الجيزة بتنفيذ خطة لتجميل الميادين العامة بالأحياء وإحداث شكل جمالى بها ودعمها بالزهور والمسطحات الخضراء ورفع كفاءة الإنارة بها، مشدداً على شن حملات لرفع الإشغالات ليلاً والتركيز على المقاهى والمحلات والمنشأت التجارية وعدم السماح بتعديها على حرم الطريق العام وإعاقة حركة المارة والسيارات مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.