أخبار مصر | النقابة تطلق دوري النقابات الثقافي للأطباء البيطريين وأبنائهم فى 5 مجالات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النقابة تطلق دوري النقابات الثقافي للأطباء البيطريين وأبنائهم فى 5 مجالات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور أشرف قاسم، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، مقرر لجنة الشكاوى والمقترحات، بالتعاون مع لجنتي النقابات الفرعية واللجنة الاجتماعية، عن إطلاق دورى النقابات الثقافى للأطباء البيطريين وأبنائهم فى 5 مجالات، هى: الشعر - الرسم - القصة القصيرة - التمثيل - والغناء )، مشيرا إلى أنه سيتم فتح باب التقدم للمشاركة بالمسابقة، اعتبارا من الأول من سبتمبر 2019 وحتى 15 سبتمبر 2019.

وأوضح قاسم، أن الفائز بالمركز الأول فى كل المجالات سيحصل على جائزة 3000 جنيه، ويمنح نقابته الفرعية 10 نقاط، ويحصل الفائز بالمركز الثانى جائزة 2000 جنيه، ويمنح نقابته الفرعية 7 نقاط، والفائز بالمركز الثالث جائزة قدرها 1000 جنيه ويمنح نقابته الفرعية 5 نقاط.

وأشار إلى أنه سيتم فى النهاية تجميع النقاط الحاصل عليها كل نقابة فرعية فى جميع مجالات المسابقة، ويتم منح النقابة الفرعية الحاصلة على أعلى النقاط، المركز الأول جائزة مالية قدرها 10000 جنيه، ويتم منح النقابة الفرعية صاحبة المركز الثاني جائزة مالية قدرها 5000 جنيه، والنقابة الفرعية صاحبة المركز الثالث جائزة 3000 جنيه.

وللمشاركة فى المسابقة: من خلال الرابط : https:forms.gle922HpSdeof5FAPpc9.

أو من خلال:

1-ملئ الاستمارة بالنقابة العامة.

2-ملئ الاستمارة النقابة الفرعية.

3-للتواصل (01016178719 _ 01032576111 – 01022260776 ).

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ونرشح لكم: البدرى ضيف يطالب الحكومة بإطلاق مشروع قومى للقضاء على الحمى القلاعية

أكد الدكتور البدرى أحمد ضيف، عضو مجلس النواب، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، ضرورة إطلاق الحكومة من خلال وزارة الزراعة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، لمشروع قومى، لمقاومة الأمراض الفيروسية، الوافدة لمصر نتيجة استيراد اللحوم من جهات مختلفة، حيث تم نقل عترات لمصر من الهند، من خلال الاستيراد الشرقى، ومن جنوب السوادن، وكينيا وأوغندا، مما يساعد على انتشار الحمى القلاعية.

وأضاف البدرى، اتمنى أن تطلق الحكومة ذلك المشروع بالتعاون مع المركز العالمى للفيروسات والتحاليل والحمى القلاعية الموجود فى باريس، والذى توصل إلى أسلوب يمكنه من عمل عترات وتحصينات ولقاحات للحمى القلاعية تقضى على هذا الفيروس في فترات وجيزة، وفى خلال أسبوع من الممكن أن يتم إنتاج من 3 إلى 4 مليون جرعة، لتغطية محافظات مصر، مشيرا إلى أن التخبط الشديد فى مواجهة تلك الفيروسات، لا يقضى عليها.

وأوضح أن الحكومة لا يوجد لديها خطة للقضاء على الحمى القلاعية، لذلك سيستمر الفيروس، حتى يقضى على الثروة الحيوانية، وخاصة الحيوانات الصغيرة، مشيرا إلى أن بعض العترات لا تناسب الجاموس المصرى، مما يؤدى إلى وجود خسائر فى الثروة الحيوانية منه، مشيرا إلى أن مصر بها 3.9 مليون رأس جاموس، و4.1 مليون رأس من البقر، مؤكدا على ضرورة أن تكون لدى كافة المعامل البحثية خطة للوقوف على تأثير تلك العترات واللقاحات المستخدمة على الجاموس المصرى لإيجاد حلول نهائية للحمى القلاعية، الذى ظهر منذ 40 عام تقريبا فى مصر، ومازال موجود.

وأشار وكيل النقابة، إلى أنه تم عرض خطة على نائب وزير الزراعة الدكتورة منى محرز، فى السابق، تعاون مع أحد البنوك الخاصة بالعترات الفيروسية، إلا أنه لم يكن هناك أى استجابة، نظرا لوجود إنتاج للقاحات التى لا تقضى على المرض، مضيفا: لدينا تجربة لدى دولة بوتسوانا فى جنوب إفريقيا، حيث تمكنت من القضاء على الجلد العقدى والحمى القلاعية، وباتت لا يوجد بها أى أمراض مشتركة بينها وأى دولة أخرى، رغم وقوعها فى قلب إفريقيا، كذلك كل الدول المتقدمة فى أمريكا الشمالية والجنوبية والبرازيل ودول أوروبا، قضت على تلك الأمراض من خلال التعاون مع بنوك الفيروسات.

نرشح لكم: النائب محمد إسماعيل: مبادرة مصر في قلب إفريقيا تهدف لزيادة التبادل التجاري

أشاد النائب محمد إسماعيل أمين عام المؤتمر العربي الإفريقي الأول لفتح آفاق التصدير الى افريقيا بدعم جميع أجهزة الدولة لمبادرة مصر في قلب افريقيا التي تهدف في المقام الأول الي استعادة الدور المصري في أفريقيا كإحدى دوائر الأمن القومي المصري، خاصة في ظل العلاقات التاريخية والمصالح الحيوية بين مصر ومحيطها الأفريقي، وسعى القيادة السياسية لمصر لاستعادة دورها التاريخي في القارة من خلال رؤية إستراتيجية شاملة من خلال تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وافريقيا والتي وقع عليها سيادة الرئيس السيسي في قمة النيجر الشهر الماضي.

رحب إسماعيل بحرص الدكتور عز الدين ابو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى علي رعاية المؤتمر العربي الإفريقي الأول لفتح آفاق التصدير الى افريقيا الذي سيعقد بالقاهرة في أكتوبر القادم ورحب أيضا بانضمام الدكتور خالد العامري نقيب الأطباء البيطريين والدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.

واثني أمين عام المؤتمر علي سرعة استجابة الشركات المصرية لدعم ورعاية المبادرة والمؤتمر الذي سيفتح الباب أمام الشركات المصرية في كافة القطاعات إلي الدخول إلي أسواق القارة السمراء.