شكرا لقرائتكم خبر عن قبل زيارة السيسى.. مصر والكويت علاقات راسخة ومصير مشترك (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أبرزت رئاسة الجمهورية من خلال مقطع فيديو حجم العلاقات المصرية- الكويتية، حيث هناك إرث تاريخى وإنسانى عظيم يجمع بين البلدين الشقيقين ،فالعلاقات امتزجت فيها الأرواح والدماء، وتشكل خلالها نسيج وثيق من الترابط والتعاون بين البلدين لينتج عنها شراكة استراتيجية في كافة المجالات منذ عام 1919.

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وتشكل زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى دولة الكويت تأكيدا على متانة النهج المتكامل من العلاقات الاخوية والاجتماعية ونموذج يحتذى به بين الأشقاء، وهكذا تترسخ العلاقات المصرية- الكويتية وتزداد قوة وتميزا لتلعب دورا رئيسا في احتضان قضايا الأمة وتحقيق تطلعات الشعوب .

وتبلغ حجم التدفقات الاستثمارية الكويتية في مصر 4.7 مليار دولار..، كما أن الكويت تحتل المرتبة الخامسة في قائمة الدول المستثمرة في مصر، وبلغت نسبة التبادل التجارى بين البلدين 52.9% في عام 2018، كما أن حجم تمويل الصندوق الكويتىللتنمية في مصر بلغ 3.3 مليار دولار.