شكرا لقرائتكم خبر عن دعم اجتماعي وتأهيل نفسي لـ«طفل الشرقية» المعتدى عليه من أحد المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بسرعة الانتهاء من البحوث الاجتماعية اللازمة لحالة أسرة الطفل المعتدي عليه والمصاب أثناء المشاجرة الواقعة بقرية بني حسن التابعة لمركز أولادصقر، مشدداً على ضرورة تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية المادية والمعنوية اللازمة له ولأسرته.

وتنفيذا لتعليمات وتوجيهات المحافظ، قامت مديرية التضامن الاجتماعي بالانتهاء من البحوث الاجتماعية اللازمة لحالة الطفل وأسرته وتم صرف إعانة عاجلة له ولأسرته، بالاضافة إلى عرض الطفل على لجنة حماية الطفل لعمل تأهيل نفسي ودعم الطفل اجتماعياً وتوجيه لأخصائي نفسي لتقديم الدعم النفسي له.

يذكر أن حالة من الغضب والاستياء الشديد سادت بين المواطنين بسبب نشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لاعتداء أحد المواطنين على طفل وضربه أثناء مشاجرة بين أطفال مما تسبب في إحداث كسر له بالأسنان وتهتك بالشفاة واللثة وذلك بقرية بني حسن التابعة لمركز أولاد وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.