شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يشارك في حفل توزيع جائزة هيديو نوغوتشي أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ‫شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في حفل توزيع جائزة هيديو نوغوتشي أفريقيا. أقيم الحفل على هامش فعاليات مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الأفريقية (تيكاد) باليابان.‬

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