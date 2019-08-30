الاثنين.. افتتاح منفذ جديد لهيئة الكتاب ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:
تفتتح الهيئة العامة للكتاب بوزارة الثقافة، الإثنين المقبل، منفذ بيع دائم للهيئة بكلية الآداب بجامعة بني سويف، وذلك في إطار خطة الوزارة لوصول الخدمات الثقافية إلى جميع محافظات مصر.
وذكرت الهيئة ، في بيان اليوم الجمعة، أن هذه الخطوة جاءت نتيجة التعاون بين وزارة الثقافة متمثلة في الهيئة برئاسة دكتور هيثم الحاج علي
وبين جامعة بني سويف برئاسة الأستاذ الدكتور منصور حسن.
ويضم الفرع الجديد جميع إصدارات الهيئة الحديثة من شتى الفروع الأدبية والتاريخية والفنية والسياسية ،وكذلك كتب مكتبة الأسرة بأحدث إصداراتها فى سلاسلها المختلفة.
وقرر الدكتور هيثم الحاج علي تقديم خصم على الكتب، حرصا من الهيئة على وصول الكتاب للطلاب من أبناء محافظة بني سويف.
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