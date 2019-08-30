بالصور.. جنازة حاشدة لطالب إندونيسي بالجامع الأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

شيع العشرات من طلاب جامعة الأزهر، بعد صلاة الجمعة، جنازة الطالب الإندونيسي محمد زمروني بالفرقة الثالثة بكلية أصول الدين بالقاهرة، من الجامع الأزهر.

وتوفي "زمروني" أمس الخميس بمستشفى الحسين الجامعي.

حضر صلاة الجنازة الدكتور عبدالمنعم فؤاد المشرف على الأروقة الأزهرية، ودغش محمد رئيس قطاع مكتب الإمام الأكبر.

وأجرى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالًا هاتفيًا أعرب فيه عن خالص عزاءه وصادق مواساته لزوجة الطالب الإندونيسي "محمد زمروني".

ووجه الإمام الأكبر بتحمل الأزهر تكاليف سفر جثمان الطالب المُتوفّى، وتقديم عناية خاصة بالزوجة والأولاد، كما قرر إعانة شهرية لهم تعولهم على أعباء الحياة، بالإضافة إلى التكفل بتكاليف سفر أسرة المُتوفّى وعودتهم مرة أخرى لإتمام الدراسة بالأزهر، حيث أن زوجة المُتوفّى طالبة بكلية أصول الدين.