محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

وجه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بتكفل الأزهر بكافة تكاليف سفر جثمان الطالب الإندونيسي "محمد زمروني" الطالب بالفرقة الثالثة بكلية أصول الدين قسم التفسير، والذي توفي أمس الخميس بمستشفى الحسين الجامعي. ووجه "الطيب" بتحمل تكاليف سفر أسرة الطالب وعودتهم مرة أخرى لإتمام الدراسة بالأزهر، حيث أن زوجة الطالب المتوفي طالبة بكلية أصول الدين- وتقديم عناية خاصة بالزوجة والأولاد، وتوفير مبلغ مالي يعينهم على أعباء الحياة. وأقيمت صلاة الجنازة اليوم على الطالب الإندونيسي عقب صلاة الجمعة من الجامع الأزهر. وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء لأسرة الفقيد، سائلًا الله تعالى أن يتغمده برحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. ​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شيخ الأزهر يوجه بتكفل سفر جثمان طالب إندونيسي لبلاده ورعاية أسرته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.