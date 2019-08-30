ضبط صاحب أكاديمية وهمية للنصب على الشباب راغبي السفر بالدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، شابا أنشأ شركة وهمية واستولى على مبالغ مالية من بعض الشباب بزعم تسهيل إجراءات سفرهم للدراسة بالخارج

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية قيام المتهم، 25 سنة، بإنشاء شركة وهمية تحت مسمى "أكاديمية" بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة "بدون ترخيص" من الجهات المختصة، والإعلان عبر شبكة الإنترنت عن توافر فرص تعليم بالخارج لاستقطاب الشباب راغبي السفر للدراسة.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه أثناء تواجده بمقر الشركة، وعُثر بداخلها على مجموعة من الإعلانات الخاصة بالشركة التي تؤكد نشاطه، ومجموعة من العقود باسم الشركة، ونماذج امتحانات لمرحلة الثانوية العامة خاصة ببعض الدول لإيهام ضحاياه بقدرته على توفير فرص حصولهم عليها من الخارج، وإعلان ورقى خاص بالشركة مدون به أرقام حسابات الشركة لدى بعض البنوك، وبمواجهته اعترف بنشاطه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.