ضبط عصابة يتزعمها 3 أشخاص لتهريب المخدرات بالتجمع الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط 3 أشخاص بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة تخصصوا في جلب وتهريب وترويج المواد المخدرة، وبحوزتهم كمية من المواد والأقراص المخدرة مختلفة الأنواع.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهدافهم وضبطهم حال تواجدهم أمام مسكن أحدهم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 10 جرام، كمية من مخدر الكوكايين وزنت 1 جرام، 34 قرص مخدر لعقار " الترامادول"، 56 قرص مخدر لعقار "الكبتاجون"، 209 قرص لعقاقير مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، مبالغ مالية، 6 هواتف محمولة، جهاز لاب توب.
تحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.
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