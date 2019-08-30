‏‫سقوط مسجل خطر بحوزته 53 طربة حشيش و45 كيلو بانجو بالسويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران

نجح ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، في القبض على أحد العناصر الإجرامية الخطرة هارب من السجن وبحوزته 53 طربة لمخدر الحشيش و45 كيلو جرام لمخدر البانجو و1500 قرص مخدر وسلاح ناري وذخائر بالسويس.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من ذوي السوابق الإجرامية في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه بنطاق واسع بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس وحيازته لأسلحة نارية وذخائر للدفاع عن نشاطه الإجرامي، وأمكن رصده والوقوف على مظاهر نشاطه وتبين أنه عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس، هارب من السجن خلال يناير في قضية مخدرات والمحكوم عليه فيها بالسجن 10 سنوات.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وقوات الأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة ومديرية أمن السويس تم استهدافه وضبطه حال استقلاله سيارة في كمين أعد لضبطه بدائرة قسم شرطة الجناين، وأسفرت عمليات تفتيش شخصه ومسكنه عن ضبط 53 طربة لمخدر الحشيش وزنت ( 5,300 كيلو جرام ) ، 15 لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت 45 كيلو جرام ، 1500 قرص مخدر، بندقية آلية، 6 خزينة لبندقية آلية، 110 طلقة نارية، 3 شماريخ، 20 ألف جنيه، 3 هواتف محمولة.

بمواجهته أقر بواقعة الضبط واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة تجارته والهاتفين للاتصال بعملائه واستخدامه للسيارة في عملية النقل والترويج والميزان لتجزئة المواد المخدرة والسلاح الناري والذخائر للدفاع عن نشاطه الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.