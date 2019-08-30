ضبط 4 قضايا تنقيب و36 قطعة أثرية بـ 3 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 4 قضايا تنقيب عن الآثار، وحيازة قطع أثرية بقصد الاتجار.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بالتنسيق مع قطاع الأمن العام عن ضبط عدد من القضايا شملت ضبط (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة ملوي بمديرية أمن المنيا) لقيامه بالحفر خلسة بمسكنه بقصد البحث والتنقيب عن الآثار، وذلك حال تواجده بمسكنه وبحوزته (الأدوات المستخدمة في الحفر، وتبين وجود 3 حفر، وبعض الشواهد الأثرية (كسر الفخار)، وكذا 20 قطعة ،ثرية)، وبمواجهته اعترف بقيامه بالحفر والتنقيب بقصد البحث عن الآثار وأن القطع المضبوطة من ناتج أعمال الحفر.

كما تم ضبط (عامل –مقيم بدائرة مركز شرطة ملوى بمديرية أمن المنيا) حال تواجده بمسكنه، وبحوزته (16 قطعة يشتبه في أثريتها- سلاح أبيض "مطواه" - 3طلقات نارية متنوعة - 2 ورقة مالية فئة المئتان جنية مصري "مقلدة") وبمواجهته اعترف بحيازته للقطع المضبوطة بقصد الاتجار وأن السلاح المضبوط بقصد الدفاع.

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وضُبط (مزارع – مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح بمديرية الشرقية، لقيامه بالحفر بمسكنه بقصد التنقيب عن الآثار وبحوزته الأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب عن الآثار وكذا ضبط (4) أشخاص آخرين من القائمين بأعمال الحفر، وتبين وجود حفر دائري الشكل، وعثر بالردم على بعض الشواهد الأثرية (كسر الفخار)، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بقيامهم بالحفر والتنقيب بقصد البحث عن الآثار.

وتم ضبط (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة) لقيامه بالحفر خلسة بمسكنه بقصد البحث والتنقيب عن الآثار، وبحوزته (الأدوات المستخدمة في الحفر وتبين وجود حفر مربع الشكل، وبمواجهته اعترف بقيامه بالحفر والتنقيب بقصد البحث عن الآثار.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.