ضبط 4 تشكيلات عصابية لسرقة السيارات والدراجات النارية بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط عناصر 4 تشكيلات عصابية تخصصوا في ارتكاب جرائم سرقات السيارات والدراجات النارية.

وضمت القائمة بنطاق دائرة مركز شرطة الباجور ضبط 6 عاطلين لاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة مقيمين بالقاهرة والجيزة، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقات السيارات، وذلك عقب تقنين الإجراءات واستهدافهم بعدة مأموريات مشتركة بين قطاع الأمن العام الإدارة العامة لمباحث القاهرة والجيزة.

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وقيامهم بارتكاب 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب بدوائر مركزي شرطة "الباجور وأشمون" بالمنوفية وقسم شرطة الأهرام بالجيزة وأرشدوا عن المركبات المستولى عليها.

وضُبط في دائرة مركز شرطة السادات، سائق، أحد عناصر تشكيل عصابي ضم ثلاثة أشخاص تخصص في سرقات السيارات عقب استدراج قائديها.

وعُثر بحوزته سلاح أبيض، وبمواجهته اعترف بارتكابه حادث بدائرة المركز بالاشتراك مع الهاربين، وأرشد عن السيارة المستولى عليها.

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وضُط بدائرة مركز شرطة قويسنا ضبط 3 عاطلين – لإثنين منهم معلومات جنائية مسجلة - مقيمين بدائرة مركز شرطة قويسنا ، لقيامهم بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في مجال سرقات الدراجات النارية .. وبحوزة أحدهم سلاح أبيض.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 13حادث بدوائر مركزي شرطة قويسنا والباجور وقسم شرطة شبين الكوم وأرشدوا عن المركبات المستولى عليها .

كما تم ضبط عاطل أحد عناصر تشكيل عصابي ضم ثلاثة أشخاص تخصص نشاطه في سرقات السيارات وبحوزته "فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار" في دائرة مركز شرطة بركة السبع.

وبمواجهته اعترف بارتكابه حادث بدائرة المركز بالاشتراك مع الهاربين، أرشد عن السيارة المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتكثيف الجهود لضبط الهاربين.