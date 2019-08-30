

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بالمديريات توجيه ضرباتها ضد مروجي المواد المخدرة، في إطار مواصلة جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية وتجار المواد المخدرة. وأسفرت جهود الإدارة بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات أمن "القاهرة، القليوبية، البحيرة، الدقهلية، الإسكندرية، السويس، الإسماعيلية، المنيا، أسيوط، الشرقية، مطروح، الغربية"، وقطاعي الأمن العام والأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في المواد المخدرة عن ضبط 22 تاجر مواد مخدرة بحوزتهم نصف كيلو هيروين، 43 طربة حشيش، 11 ألف قرض مخدر، 50 كيس لمخدر الإستروكس. جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 22 تاجر مخدرات بحوزتهم هيروين وحشيش بـ 12 محافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.