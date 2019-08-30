داخل تجاويف سرية.. ضبط 1000 طربة حشيش داخل سيارة بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
أحبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، محاولة ترويج 1000 طربة حشيش بالجيزة مخبأة داخل تجاويف سرية بسيارة.
كانت وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بقيام أحد العناصر الإجرامية الخطرة في مزاولة نشاطه في مجال تهريب كميات كبيرة من مخدر الحشيش من الساحل الشمالي الغربي للبلاد وإخفائها داخل مخازن سرية بسيارة نقل محددة وترويجها على نطاق واسع لعملائه بمحافظة الجيزة، وأمكن رصده والوقوف على مظاهر نشاطه الإجرامي عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، سبق اتهامه في 6 قضايا.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام ونظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومديرية أمن مطروح، وتم استهدافه وضبطه أثناء استقلاله السيارة في كمين أعد لضبطه بدائرة قسم شرطة الضبعة، وعُثر وبحوزته 1000 طربة لمخدر الحشيش وزنت 100 "مائة كيلو جرام " مُخبأة داخل مخازن سرية عبارة عن تنك إضافي وتجاويف سرية بشاسيه السيارة أعدت خصيصاً لنقل وتهريب المواد المخدرة، وكذا ضبط مبلغ مالي، هاتفين محمول.
وبمواجهته أقر بواقعة الضبط واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة تجارته والهاتفين للاتصال بعملائه واستخدامه للسيارة النقل في عملية النقل والترويج وتقدر قيمة التكلفة المالية للمضبوطات بحوالي ستة مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.
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