استجابة فورية.. الحماية المدنية تنقذ سائقا تعثرت سيارته داخل الرمال بالقاهرة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
أنقذت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية، سائقا تعثرت سيارته بمنطقة رملية بالقاهرة الجديدة.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إشارة من غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، يفيد ببلاغ من أحد المواطنين بتعثر سيارته بمنطقة رملية وطلبه المساعدة، فكلف على الفور وحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بالتعامل مع الواقعة.
وبالفحص تبين أن مكان البلاغ منطقة رملية كائنة بمنطقة القاهرة الجديدة، ونجحت قوات الإنقاذ فب مساعدته وإخراج السيارة.
ومن جانبه توجه المواطن بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية ووحدات الإنقاذ بإدارة الحماية المدنية لسرعة انتقالهم والجهد المبذول في التعامل مع البلاغ.
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