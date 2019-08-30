محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: نجحت مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة في ضبط 10 متهمين غسلوا فيما يقرب من 150 مليون جنيه حصيلة أنشطتهم الإجرامية في مجال الإتجار بالمواد المخدرة. كان قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة تمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي ضم 10 متهمين لاتجارهم في المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية، من خلال عدة أساليب من بينها تأسيس الأنشطة التجارية والشركات وشراء الأراضي الزراعية والفضاء والعقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 150 مليون جنيه. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 150 مليون جنيه حصيلة جرائم غسيل أموال لـ 10 تجار مخدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.