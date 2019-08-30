مصر | من "الحشيش" لـ"الكبتاجون".. سقوط تشكيل عصابي للاتجار في المخدرات بالتجمع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من "الحشيش" لـ"الكبتاجون".. سقوط تشكيل عصابي للاتجار في المخدرات بالتجمع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت مباحث القاهرة، القبض على ثلاثة أشخاص بدائرة قسم شرطة التجمع الأول تخصصوا في جلب وتهريب وترويج المواد المخدرة، وبحوزتهم كمية من المواد والأقراص المخدرة مختلفة الأنواع.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، نشاط تشكيل عصابي تخصص في جلب المواد المخدرة وترويجها على عملائهم بداخل البلاد، متخذين من دائرة قسم شرطة التجمع الأول مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وأمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرام وهم ( شخصان يحملان جنسية إحدى الدول العربية – مقيمان بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية).