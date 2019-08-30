مصر | انتظار موافقة رئيسة القسم..مصرع وإصابة عدد من أفراد أمن "مدينتي" في حادث على طريق السويس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتظار موافقة رئيسة القسم..مصرع وإصابة عدد من أفراد أمن "مدينتي" في حادث على طريق السويس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد طريق السويس صباح اليوم، حادثًا مروعًا لأحد أتوبيسات " مدينتي " المخصصة لنقل أفراد الأمن أدى إلى اصابة عدد كبير منهم ووفاة البعض الآخر.

وتم انتقال سيارات الإسعاف على الفور لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج كما تم اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاة حالات الوفاة

وانتقل فريق من نيابة القاهرة الجديدة لمعاينة موقع الحادث للوقوف على أسبابه واستمعت إلى أقوال شهود العيان وجار الاستماع إلى أفراد الأمن المصابين لمعرفة مدى مسئولية السائق عن وقوع الحادث.

"عمرها 64 سنة".. تفاصيل جديدة في واقعة ذبح مسنة على يد حلاق بحدائق القبة كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بقيادة اللواء محمد منصور، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة بالعثور على سيدة متوفاة داخل شقة كائنة بأحد العقارات بدائرة القسم بالإنتقال والفحص تبين أنها "لربة منزل- سن 64 ومقيمة بمحل البلاغ"، وبها إصابات ظاهرية عبارة عن عدة جروح في أماكن مختلفة، وعُثر بمدخل العقار "أسفل السلم" على سلاح أبيض "سكين " به آثار دماء. ومن خلال تكثيف الجهود تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "حلاق- سن 32 ومقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه في 5 قضايا" والمشهور عنه التردد على الحديقة المجاورة للعقار محل سكن المجني عليها لتعاطي المواد المخدرة. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظرًا لمداومة تعاطيه المواد المخدرة ومروره بضائقة مالية وعلمه بإقامة المجني عليها بمفردها خطط لسرقتها وفي سبيل ذلك قام بتسلق مواسير الصرف الصحي الخاصة بالعقار محل الواقعة والدخول لشقة المجني عليها من نافذة المطبخ واستل سكينًا عُثر عليه بداخله، ولدى شعور المجني عليها به حاولت الإمساك به والاستغاثة قام بالاعتداء عليها مستخدمًا السلاح الأبيض المشار إليه مما أدى إلى وفاتها، واستولى على مفاتيح الشقة ولاذ بالفرار دون الاستيلاء على ثمة مسروقات أخرى وأضاف بتخلصه من المفاتيح المستولى عليها وملابسه الملوثة بالدماء التي كان يرتديها أثناء ارتكاب الواقعة بإلقائهما بنهر النيل. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.